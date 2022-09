Kārlsens: Nīmans krāpies daudz biežāk, nekā publiski atzinies

Pasaules labākais šī brīža šahists norvēģis Magnuss Kārlsens ir pārliecināts, ka "jaunais talants" Hanss Nīmans ir krāpnieks un negodīgi spēlējis daudz biežāk, nekā ASV šahists pats ir atzinis publiski.

Spriedze šaha aprindās pieaug ar katru nedēļu, jo daudzus pārsteidzis ASV šahista Nīmana straujais kāpums reitingā. 19 gadus vecais Nīmans publiski atzinis, ka savulaik krāpies maznozīmīgās spēlēs, nekad to nav darījis elites mačos.

Nīmans 4. septembrī sensacionāli "Sinquefield Cup" sacensībās pārspēja Kārlsenu, pārtraucot viņa 53 nezaudēto spēļu sēriju. Tam sekoja Kārlsena izstāšanās no turnīra un netiešas norādes par to, ka Nīmans esot krāpies. Apsūdzības nonāca līdz tam, ka tika izvirzīta teorija, ka Nīmans izmantojis "prostatas masieri" vai "bezvadu anālās lodītes", lai saņemtu palīdzību no malas uzvarā pār Kārlsenu. Savukārt pagājušajā nedēļā "Generation Cup" tiešsaistes turnīrā Kārlsens atslēdzās no spēles pret amerikāni Hansu Nīmanu, turpinot skandalozos notikumus pēc abu dueļa "Sinquefield Cup" sacensībās.

"Es zinu, ka mana rīcība ir sarūgtinājusi daudzus šaha sabiedrībā. Esmu neapmierināts. Es gribu spēlēt šahu. Es vēlos turpināt spēlēt šahu augstākajā līmenī labākajos turnīros," sociālajos tīklos paziņojumā norāda Kārlsens. "Viņa progress šaha laukumā ir bijis neparasts, un mūsu spēles laikā "Sinquefield Cup" turnīrā man radās iespaids, ka viņš nebija iesprindzis vai pat pilnībā nekoncentrējās spēlei kritiskos brīžos, vienlaikus apspēlējot mani ar melnajiem kauliņiem tādā veidā, kā, manuprāt, to var izdarīt tikai daži spēlētāji."

"Es uzskatu, ka krāpšanās šahā ir liela problēma un eksistenciāls drauds spēlei. Es arī uzskatu, ka šaha organizatoriem un visiem tiem, kas rūpējas par mūsu iecienītās spēles svētumu, nopietni jāapsver drošības pasākumu un krāpšanās atklāšanas metožu pastiprināšana šahā ārpus galda," saka norvēģis.

No Kārlsena paziņojuma izriet, ka titulētais šahists zina daudz vairāk un, iespējams, viņa rīcībā ir kādi pierādījumi, bet pagaidām viņš nedrīkst vairāk par to runāt. "Ir vēl, ko es gribētu teikt. Diemžēl, šobrīd esmu ierobežots tajā, ko varu teikt bez Nīmana atļaujas runāt atklāti. Līdz šim es varēju runāt tikai ar savām darbībām, un tās ir skaidri pateikušas, ka es nevēlos spēlēt šahu ar Nīmanu. Es ceru, ka patiesība nāks atklātībā, lai kāda tā arī būtu."