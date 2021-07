Kleistos aizvadīts LJF Kauss konkūrā

Sestdien un svētdien (10., 11.07.) sporta centrā "Kleisti" notika Latvijas Jātnieku federācijas (LJF) rīkotais kauss šķēršļu pārvarēšanā. Sportisti sacentās dažādās konkurencēs – ar zirgiem no 5 līdz 7 gadu vecumam, jātnieki ar ponijiem, bērni līdz 14 gadu vecumam, juniori līdz 18 gadu vecumam, jaunie jātnieki līdz 21 gada vecumam, amatieri un pieaugušie. Sacensībās tika pieaicināts maršrutlicējs Ludviks Šalna no Lietuvas, ziņo LJF.

Augstākajā no maršrutiem, ar līdz 135 cm augstiem šķēršļiem, uzvaru izcīnīja Ģirts Bricis no RJSK "Sport De Lux" ar Latvijas šķirnes ķēvi "Cendrasine". Otrajā vietā ierindojās Mārtiņš Pilders ar Latvijas šķirnes zirgu "Kavallo" no AS A/F "Tērvete", bet trešajā pozīcijā Andis Vārna ar KWPN šķirnes ķēvi "Ive Roger" no ZS "Lielceri".

Visi rezultāti atrodami šeit.

Sacensībās tika apbalvoti arī 2020.gada LJF Kausa kopvērtējuma uzvarētāji, kuru apbalvošanu nācās pārcelt dēļ valstī pastāvošajiem pandēmijas ierobežojumiem.

"Šogad turnīrs nenotika posmos, jo mums pietrūkst nedēļas nogaļu, lai tos rīkotu, pie tam nevar izslēgt, ka atkal valstī tiks noteikti kādi ierobežojumi," stāsta LJF Kausa galvenais tiesnesis Dainis Līvmanis. "Šī iemesla dēļ izmantojām mazliet citu formātu un organizējām maršrutus divos hitos, lai sportistiem vairāk jāpacīnās un jātniekiem būtu vairāk iespēju. Divos hitos punktus skaita kopā un rezultāts var mainīties līdz pat pēdējam jātniekam.

"Maršruti patika lielākajai daļai jātnieku. Varēja redzēt, ka maršrutlicējs bija pie tiem ļoti piedomājis. Vēl pamanīju, ka laukums bija īpaši labs, pat likās, ka veiksmīgi iestrādājies un noblietējies. Abas dienas arī laikapstākļi nebija tik neizturami, visi sportisti un viņu komandas labi tika galā. Ļoti daudz valstīs sacensības notiek ļoti karstos laikapstākļos, tādēļ treneri skatās, kā pareizi iesildīt zirgus," klāsta Līvmanis.

"Man ir prieks atkal būt darbā. Pandēmijas un zirgu herpes vīrusa laika nebija viegls, tas federācijai palielināja visas izmaksas. Esam nākuši pretī mūsu biedriem, sporta klubiem, un šogad samazinājuši biedru naudas apmēru. Mēs bijām viena no pēdējām valstīm, kurai atļāva organizēt āra sacensības."

"Pats esmu ļoti pieradis būt jātnieku vidē, taču izbaudīju arī laiku bez sacensībām. Man sen nav bijis tā, ka varēju veltīt vairāk laika sev, jo parasti katra nedēļas nogale tiek pavadīta tiesājot turnīrus. Šogad pamanīju pat tādu lietu, kā pavasarī saziedēja dažādi koki un pēcāk man pie mājas jasmīni. Ikdienas darba steigā nav laika ko tādu ievērot."

Kopš sacensību rīkošanas ierobežojumu atcelšanas, katru nedēļas nogali dažādos Latvijas reģionos LJF biedri, sporta klubi, rīko lielāka un mazāka mēroga turnīrus. Latvijas Jātnieku federācija šķēršļu pārvarēšanā šogad vēl organizēs LR Nacionālo čempionātu, Pasaules kausa Rīgas posmu un Rudens kausus.

Sacensību grafiks 2021. gada sezonai atrodams šeit.