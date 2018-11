Bijušais pasaules čempions un olimpiskais čempions boksā Vladimirs Kļičko uzskata, ka 2020. gada Tokijas olimpisko spēļu boksa turnīra rīkošana būtu jāuztic Pasaules Boksa asociācijai ( WBA ) nevis Starptautiskajai Amatieru boksa asociācijai (AIBA), kas to rīkojusi līdz šim, vēsta portāls "insidethegames.biz".

AIBA jau ilgāku laiku valda nesakārtotība, un Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) novembra sākumā brīdināja to, ka Gafura Rahimova ievēlēšana AIBA prezidenta amatā apdraud boksa olimpisko statusu attiecībā uz 2020. gada spēlēm, tomēr, neskatoties uz to, Rahimovs tika ievēlēts. Novembra beigās SOK izpildkomitejas sēdē viens no apspriežamajiem jautājumiem būs tieši AIBA nākotne, raksta portāls.

"Pirmo reizi boksa vēsturē ir noticis ļaunākais," teikts Kļičko izplatītajā paziņojumā. "Mums ir jāapvieno spēki, lai pasargātu tos sportistus, kas vēlas piedalīties gaidāmajās olimpiskajās spēlēs. Bokss ir apdraudēts un var zaudēt olimpisko licenci. Es aicinu visas nacionālās federācijas turpināt parakstīt līgumu ar boksa pionieriem, pasaulē atzīto WBA."

"Tāpat es aicinu SOK izskatīt WBA kā organizāciju, kas centralizētu šo sporta veidu un turpinātu uzlabot sportistu un līdzjutēju interešu aizstāvību," turpina Kļičko. "Aicinu SOK garantēt WBA olimpisko licenci, lai tā pārstāvētu šo sporta veidu nākamajās olimpiskajās spēlēs Tokijā."

Gafurs Rahimovs, kas tiek uzskatīta par vienu no Uzbekistānas "vadošajām kriminālajām autoritātēm", norādījis, ka varētu uz laiku atkāpties no amata, lai bokss nezaudētu olimpisko statusu.

Pirms profesionāļa karjeras uzsākšanas Vladimirs Kļičko 1996. gada Atlantas olimpiskajās spēlēs izcīnīja zelta medaļu supersmagajā svara kategorijā.