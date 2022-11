KOK Mega sērijas turnīrs uz Rīgu atnes šovu un Zīles cīņu par Eiropas čempiona jostu

26. novembrī ATTA centrā Rīgā norisināsies starptautiski atzītā turnīra KOK Mega sērijas posms, kura ietvaros notiks 12 cīņas pēc MMA un K-1 (kikboksa) noteikumiem. Latvijas fanu lielākā uzmanība būs veltīta kikboksera Kristapa Zīles cīņai par Eiropas čempiona titulu. Ringā dosies arī populārais cīņu sportists un šovmenis Kristaps Zutis, lai cīnītos pēc MMA noteikumiem.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pasākums 26. novembrī sāksies plkst. 18.00 un tiešraidē būs redzams Go3 platformā. Kopumā ringā notiks 12 cīņas pēc MMA un K-1 (kikboksa) noteikumiem ar Nīderlandes, Vācijas, Spānijas, Lietuvas, Anglijas, Somijas, Ukrainas un Latvijas sportistiem.

Vakara centrālais notikums būs Kristapa Zīles cīņa ar poli Mihalu Valčaku par KOK Eiropas čempiona titulu svara kategorijā līdz 95 kilogramiem.

"Šis ir bijis viens no nopietnākajiem sagatavošanās procesiem, kāds man pēdējo gadu laikā ir bijis. Mēs varam plānot un cerēt, bet iznākumu neviens nevar paredzēts, taču man ir sajūta, ka mājas darbs ir izpildīts, un es ar nepacietību gaidu došanos ringā. Esmu priecīgs, ka šāda līmeņa turnīrs notiek Latvijā un man pirms cīņas ir māju sajūta. Neatkarīgi no pretinieka, es uz šo cīņu gatavotos vienādi, ejot uz savu mērķi," par gaidāmo cīņu saka Kristaps Zīle.

Tāpat lielu uzmanību izpelnījies viens no Latvijas vadošajiem bokseriem un šovmenis Kristaps Zutis, kurš aizvadīs cīņu ar Ionu Grozavu no Rumānijas pēc MMA noteikumiem. Šī gan nebūs Zuša debija ārpus boksa. Pavisam nesen – 12.novembrī – Kristaps Zutis pirmajā raundā ar tehnisko nokautu uzvarēja Soslanu Gasijevu no Gruzijas.

"KOK ir viena no lielākajām organizācijām Eiropā, kas pēc pauzes atgriežas ar jaunu sparu, un man ir liels gods, ka man tur tika piedāvāta cīņa. Man vienmēr gribas jaunus izaicinājumus, kā arī MMA man vienmēr ir bijis tuvs. Kad bija traumēta roka, sanāca vairāk pievērsties kāju treniņiem, līdz ar to es tagad jūtos daudzveidīgāks," pastāstīja Kristaps Zutis.