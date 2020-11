Pašai sporta federācijai vajadzētu nodrošināt Ministru kabineta noteikumu ievērošanu, bet kontrolēt un ievērot to varētu tikai policija – tāds īsumā ir skaidrojums, kā cīnīties ar Latvijā noteikto ierobežojumu neievērošanu sporta sacensībās.

Tieši policijas iejaukšanās ir vienīgais legālais veids, kā nepieļaut Ministru kabineta noteikumu neievērošanu. Taču šajā gadījumā policijai ir jāsaņem informācija par iespējamo pārkāpumu, kas gan rada daudzas neskaidrības. Piemēram, policijai būtu jāaptur futbola vai hokeja virslīgas spēle, tad jānoskaidro nepilngadīgā persona, tai jāliedz dalība, un tikai tad spēle varētu atsākties. Vai arī spēle netiktu izspēlēta.

"Vienīgais, ko LSFP var darīt un arī dara, ir aicināt federācijas ievērot Latvijas Republikā izsludinātajos normatīvajos aktos noteikto. Un darīt to ļoti precīzi. Ja neievēro, tad ir zināms mehānisms, kas notiek ar fiziskām vai juridiskām personām, kas neievēro Latvijas valsts likumus. Kā lai to uzrauga? Ir līdzīgas iespējas, kā to dara uzraugošās institūcijas, kad netiek ievērota zināma kārtība, piemēram, saistībā ar treniņiem telpās," saka Latvijas Sporta federāciju padomes (LSFP) priekšsēdētājs Einars Fogelis, gan norādot uz kontroles mehānisma problēmu.

"Latvijas valstī nav noteikti nekādi administratīvā soda mēri, kas būtu attiecināmi uz šīs kārtības neievērošanu, izņemot situāciju ar masku nevalkāšanu. Šajā situācijā mēs esam administratīvi bezspēcīgi, izņemot to, ka atbilstoši mūsu uzdevumam informējam federācijas, lūdzam ievērot kārtību, kāda tā ir. Kas attiecas uz sodīšanām vai citiem administratīviem procesiem, tas valstī ir citu organizāciju kompetencē," taisnojas Fogelis.