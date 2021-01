Krievija centās slēpt slēpšanu – CAS publisko pilno spriedumu par krāpšanos sportā

Krievijas sporta un antidopinga funkcionāri centās slēpt iepriekš atklātās krāpšanās pēdas, nevis tās atzina un centās izlabot, tādējādi piekopjot pasaules sportā līdz šim neredzētu krāpšanos. Turklāt dubultā slēpšana tika piekopta valstiskā līmenī, liecina publiskotais pilnais Sporta Arbitrāžas tiesas (CAS) spriedums.

2019. gada nogalē Pasaules Antidopinga aģentūra (WADA) piesprieda četru gadu diskvalifikāciju Krievijai no visām sporta sacensībām par masveida dopinga pārkāpumiem. Toreiz tika norādīts, ka Krievija un valsts amatpersonas turpināja krāpšanos, necentās uzlabot situāciju arī pēc daudziem aizrādījumiem par dopinga pārkāpumiem. Krievija iesniedza apelāciju, un pērnā gada nogalē CAS samazināja sodu līdz diviem gadiem. Pēc CAS lēmuma sods samazināts līdz 2022. gada 16. decembrim.

Līdz ar to Krievija joprojām ar savu karogu nevarēs startēt Tokijas olimpiskajās un paraolimpiskajās spēlēs, kā arī 2022. gada Pasaules kausa izcīņā futbolā. Nākamajās divās olimpiskajās spēlēs un arī visu sporta veidu pasaules čempionātos nebūs redzams Krievijas karogs, kā arī neskanēs šīs valsts himna. Krievijai arī nākamajos divos gados nebūs iespēja uzņemt nozīmīgākos sporta pasākumus.

Neapmierinātību ar CAS lēmumu pēc pilnā sprieduma paziņošanas neslēpa WADA, jo trīs CAS tiesneši kritizējuši Krievijas rīcību, bija acīmredzami mēģinājumi no Krievijas puses valstiskā līmenī "slēpt slēpšanu", tomēr lemts sodu samazināt. WADA uzskata, ka Krievija veikusi "cinisku un izsmalcinātu mēģinājumu manipulēt un dzēst analītiskos datus, lai novērstu dopinga sportistu identificēšanu un saukšanu pie atbildības". WADA uzsver, ka pienācīga šāda pārkāpuma novēršana ir būtiska visas sporta nozares integritātei.

WADA norāda, ka savulaik centās dot iespēju Krievijai "nodrošināt pilnīgu un pārredzamu Maskavas (dopinga pārbaužu) datu izpaušanu", ļaujot Krievijai sodīt pārkāpumos vainīgos sportistus un attaisnot nevainīgus sportistus. Tomēr, kā tagad teikts CAS paplašinātajā spriedumā, Krievijas varas iestādes to uzskatīja par "iespēju krāpnieciski popularizēt savu safabricēto aizsardzības stratēģiju un mazināt vai izvairīties no dopinga shēmas sekām".

"Tā vietā, lai nodrošinātu piekļuvi korespondences datiem, ievērojot to pārredzamību un datu saglabāšanu, Krievijas iestādes 2018. gada beigās un 2019. gada janvārī iesaistījās plašā Maskavas datu manipulācijā," raksta CAS ekspertu grupa. "Rupji runājot, neatbilstība šajā gadījumā ir mēģinājums slēpt pierādījumus par Maklārena ziņojumā aprakstīto dopinga un tā lietošanas slēpšanas shēmām."

"Kad kļuva zināms par dopinga shēmas slēpšanu, Krievijas varasiestāžu pieņemtais risinājums bija nevis "iznākt tīriem", bet drīzāk dubultot krāpšanos, cenšoties slēpt slēpšanu," uzsver CAS.

Sniedzot informāciju un izmeklējot Krievijas krāpšanos, WADA paziņoja, ka pirms tās speciālistu apmeklējumiem un pat vizīšu laikā notikusi datu dzēšana un manipulācijas. Konstatēta vairāku tūkstošu failu dzēšana, mērķtiecīgas manipulācijas ar datiem, lai "pazustu" saikne ar dopingu. Tāpat veiktas manipulācijas ar datu laika grozīšanu, tiem piešķirot atpakaļejošus datumus. Tādējādi Krievija centusies radīt iespaidu, ka dopinga datu manipulācijas notikušas vēl 2015. gadā, kad Maskavas antidopinga laboratorijā strādāja Grigorijs Rodčenkovs, pēc kura bēgšanas un datu informācijas nopludināšanas sākās sporta vēsturē lielākais dopinga skandāls.

Izmeklējot lietu arī konstatēts, ka Krievija centusies safabricēt sarakstes forumos, lai tās mestu ēnu uz Rodčenkovu un viņa kolēģi Timu Soboļevski. Ar šo soli Krievija centās pastiprināt pašas izdomāto teoriju par to, ka visos "dopinga grēkos" vainojams uz ASV aizbēgušais Rodčenkovs, kurš no sportistiem un treneriem it kā centies izspiest naudu par dopinga analīžu viltošanu.

Izmeklēšanā atklāts, ka Krievijas puses dzēsusi citus ierakstus, kas pierāda Maskavas laboratorijas pārstāvja Jevgeņija Kudrjavceva saikni ar dopinga afērām. Savulaik Kudrjavcevs bija viens no galvenajiem lieciniekiem no Krievijas puses, lai pierādītu, ka Rodčenkova sniegtā informācija ir apmelojoša.

WADA izmeklētāji centienus dzēst datus un tos falsificēt nodēvēja par "neticamu maldināšanu", bet šie centieni ir kļuvuši par neapgāžamiem pierādījumiem kopējā lietas izmeklēšanā. CAS tiesneši piekrīt, ka datu neatbilstība nevarētu būt vēl neatbilstošāka, bet pēc uzrādītajiem kriminālajiem pārkāpumiem Krievijas puses iesniegtie skaidrojumi bijuši nepietiekami un ļoti nepārliecinoši.

CAS pilnajā spriedumā raksta, ka atklātās manipulācijas liecina, ka Krievijas varas iestādes joprojām ir gatavas iejaukties antidopinga sistēmā un to korumpēt. Tāpēc šai rīcībai bija jābūt sekām – lai ne tikai "būtu ievērotas visu kopējās intereses cīņā pret dopingu", bet "ilgtermiņā arī RUSADA intereses, aizsargājot Krievijas sportistus un attīrītu Krievijas sportu".