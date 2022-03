Krievijas vadošie šahisti atklātā vēstulē Putinam iestājas pret karu Ukrainā

Vadošie Krievijas šahisti ceturtdien oficiāli vērsās pie Kremļa vadoņa Vladimira Putina, iebilstot pret karu Ukrainā un lūdzot abām tautām savstarpējās cieņas iespēju. Vēstuli pārpublicēja portāls "championat.com".

Atklāto vēstuli parakstīja 32 šahisti no Krievijas, starp kuriem bija arī vairāki titulēti lielmeistari – Jans Ņepomņaščijs, Aleksandra Kostenjuka, Daniils Dubovs, Petrs Svidlers, Poļina Šuvalova, Andrejs Jesipenko, Maksims Matlakovs un citi.

Krievijas šahistu atklātā vēstule Vladimiram Putinam:

"Krievijas šahistu aicinājums Krievijas Federācijas prezidentam.

Mēs iebilstam pret militārām darbībām Ukrainas teritorijā un aicinām uz drīzu pamieru un miermīlīgu konflikta risinājumu dialoga un diplomātisku sarunu ceļā. Mums ir neticami sāpīgi redzēt to katastrofu, kas šajās dienās notiek ar mūsu tautām.

Mēs vienmēr esam pārstāvējuši Krieviju ar lielu godu gan individuālajās, gan komandu sacensībās. Mēs uzskatām, ka šaham un sportam kopumā ir jāsatuvina cilvēki. Sarežģītākie un prestižākie turnīri mūsu valstī notika visaugstākajā līmenī pat pandēmijas vidū.

Šahs māca atbildību par savu rīcību. Katrs solis ir nozīmīgs un kļūda var novest pie fatāla iznākuma, no kura nav atgriešanās. Tagad uz spēles ir liktas cilvēku dzīvības, pamattiesības, brīvība, cilvēka cieņa, mūsu valstu tagadne un nākotne.

Šajās traģiskajās dienās mēs domājam par visiem cilvēkiem, kuri atrodas šī briesmīgā konflikta centrā. Mēs dalāmies sāpēs ar Ukrainas kolēģiem un aicinām uz mieru.

Ukrainas šaha izlase ir pašreizējā Eiropas čempione, viena no labākajām komandām pasaulē līdzās mums. Mēs spēlējām desmitiem maču un simtiem partiju. Mēs vienmēr esam izvirzījuši cīņu augstāk par politiku. Ukraiņi mums atbildēja ar to pašu. Mēs lūdzam jūs dot komandām, spēlētājiem un vienkāršajiem cilvēkiem no abām valstīm savstarpējās cieņas iespēju.

Mēs esam par mieru. Pārtrauciet karu!"