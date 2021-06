Krištopāns gūst trīs vārtus un izcīna Čempionu līgas bronzu

Latvijas handbolists Dainis Krištopāns svētdien guva trīs vārtus Eiropas Handbola federācijas (EHF) Čempionu līgas bronzas spēlē, viņa pārstāvētajai "Paris Saint-Germain" (PSG) izcīnot godalgas.

PSG mačā par trešo vietu ar rezultātu 31:28 (17:13) uzvarēja citu Francijas komandu "Nantes".

Krištopāns šajā mačā sešreiz meta pa vārtiem, realizējot pusi no saviem raidījumiem. Ludzānietis vienreiz arī rezultatīvi piespēlēja, bloķēja vienu metienu un tika pie divu minūšu soda.

