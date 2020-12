Krištopāns par sezonas pirmo pusi PSG: adaptācija aizņem diezgan daudz laika

Latvijas handbola izlases spēlētājs Dainis Krištopāns aizvadījis sezonas pirmo pusi Francijas čempionvienībā Parīzes "Saint-Germain" (PSG), un atzīst, ka viņam vēl nepieciešams laiks, lai pilnībā iejustos komandā, viņš atzīst intervijā Latvijas Handbola federācijai.

Nepabeigtās 2019./ 2020. gada sezonas otrajā pusē Krištopāns pēc trīs gadu ilga līguma ar Ziemeļmaķedonijas handbola klubu "Vardar" pārcēlās uz Vācijas 1. bundeslīgas komandu Berlīnes "Fuchse". Tomēr šajā komandā Dainim Krištopānam Covid-19 pārtrauktās sezonas dēļ neizdevās aizvadīt pilnvērtīgu sezonas otro pusi. Pāreja uz Parīzes "Saint-Germain" jau bija plānota iepriekš, un līgums ar Berlīnes handbola klubu bija nepieciešams, lai, spēlējot augstā līmenī, līdz sezonas beigām nezaudētu spēļu praksi.

2018./ 2019. gada sezonā Dainim Krištopānam kopā ar Ziemeļmaķedonijas handbola klubu "Vardar" izdevās gūt uzvaru EHF Čempionu līgā. Tomēr bija zināms fakts, ka šim klubam ir finansiālas problēmas, tāpēc daudzi vadošie spēlētāji meklēja alternatīvas. Tieši 2018./ 2019. gada sezonas rādītāji Dainim Krištopānam ir bijuši visveiksmīgākie karjerā - tikai EHF Čempionu līgā vien viņam izdevās gūt 94 vārtus.

2020./ 2021. gada sezonas pirmajā pusē Krištopānam, nu spēlējot jau Parīzes "Saint-Germain" komandas rindās, EHF Čempionu līgā izdevies gūt 16 vārtus, savukārt Francijas augstākajā handbola līgā "Lidl Starleague" viņš ir realizējis 27 precīzus metienus.

"Ja paskatāmies vēsturē, tad ir redzams, ka man vienmēr ir bijušas smagas pirmās sezonas jaunā klubā. Adaptācijas periods aizņem diezgan daudz laika", šī brīža statistiku komentēja Krištopāns.

"Salīdzinot arī ar, piemēram, "Vardar", šajā komandā nav tik izteikta komandas spēle, bet spēlētāji vairāk izpaužas individuāli, kas man pēc aizvadītajiem trīs gadiem Ziemeļmaķedonijā liekas pavisam cits handbols," viņš turpināja.

"Vairāk mēģinu ieklausīties trenerī un nemēģinu lieki paveikt "brīnumus", jo ar manu augumu (2,13 m) nav viegli no kāda aizbēgt. Cenšos vairāk paveikt to melno darbu. Bet, protams, vienmēr ir, kur augt," savu uzstādījumu šosezon komentēja Krištopāns.

Taujāts par viņa sagatavotību, Dainis Krištopāns atbild: "Kopumā fiziski jūtos labi, vasarā aizvadīju individuālos treniņus, bet psiholoģiskais noskaņojums tomēr ietekmē. Šis laiks ir ietekmējis visus. Kopumā ar to, ka manā sportista karjerā šogad un aizvadītajā sezonā jau tā bijuši daudzi notikumi, tad, saliekot to visu kopā, nedaudz tas nospiež, ar to ir jātiek galā. Šobrīd, gatavojoties katrai spēlei, iztērēju spēku un enerģiju, bet bieži redzams, ka divas dienas pirms spēles tā atceļas, un saprotu, ka atkal viss jāsāk no jauna."

Latvijas handbola izlase 2021. gada janvārī aizvadīs EHF Eiropas 2022. gada čempionāta kvalifikācijas spēles pret Itāliju. Tomēr, ņemot vērā, ka Eiropas čempionlīgas 2019./ 2020. gada sezonas "FINAL4" tika pārcelts no marta uz decembra beigām, Dainis Krištopāns, kura pārstāvētā komanda "Saint-Germain" ir viena no "FINAL4" dalībniecēm, vēl nezina, kad varēs pievienoties izlases treniņprocesam. Iespējams, nāksies doties uzreiz uz Itāliju.