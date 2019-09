Krūmiņš kļūst par desmitkārtējo Latvijas čempionu orientēšanās sportā

Krimuldas novadā noslēdzies 2019. gada Latvijas čempionāts orientēšanās sportā pagarinātajā distancē, kur elites grupas sportistiem bija jāpieveic vairāk nekā pusmaratonu cienīgu distanci.

Orientēšanās sacensības pagarinātajā distancē no citiem orientēšanās skrējieniem atšķiras ar to, ka tās ir izturības sacensības, kurā svarīgākais ir fiziskā sagatavotība un pareizo ceļu izvēle, turklāt aizraujošs moments ir tas, ka sportisti distancē dodas no kopējā starta.

Pavisam kopā visās vecuma grupās šogad šajās sacensībās bija pieteikušies teju 500 orientieristi, kuru vidū gan nebija Latvijas izlases sportisti, kas šajās dienās startē Pasaules kausa posmā Šveicē.

Latvijas čempionātā pagarinātajā distancē vīru elites grupā 23.8 kilometru garajā distancē uzvaru ļoti sīvā cīņā izcīnīja 2019. gada pasaules veterānu čempions M40 grupā Jānis Krūmiņš (Briksnis SK), kurš finišēja pēc 156 minūtēm un 8 sekundēm, tikai par nieka 12 sekundēm apsteidzot Alvi Reinsonu (Mežmalas/Madona). Līdz ar to Jānis Krūmiņš kļuva par desmitkārtējo Latvijas čempionu orientēšanās sportā pagarinātajā distancē (viņš triumfējis no 2004. līdz 2011. gadam, kā arī 2013. un 2014. gadā, bet pēdējos četros gados samierinājies ar trim bronzas medaļām un vienu sudrabu). Trešajā vietā šogad Valters Reneslācis (OK Ogre), kurš finišēja nepilnas deviņas minūtes vēlāk.

Dāmu konkurencē elites grupā 14.1 km garajā distancē uzvaru izcīnīja titulētā Latvijas orientieriste Aija Skrastiņa (Briksnis SK), kura savulaik 2011. gadā pasaules čempionātā pagarinātajā distancē izcīnīja augsto 11. vietu. Viņa šogad Braslas upes ielejas gravās un brikšņos uzrādīja rezultātu 114 minūtes un 26 sekundes, bet 22 sekundes vēlāk finišēja un otro vietu ieņēma Laura Savicka (OK Azimuts). Bronzas medaļu izcīnīja Ieva Rukšāne (OK Kāpa).