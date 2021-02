Kuģa pārstāvētā 'Varberg' piedzīvo vēl vienu zaudējumu

Latvijas nacionālās vīriešu handbola izlases vārtsarga Artūra Kuģa pārstāvētajai komandai "Varberg" Zviedrijas augstākās līgas čempionāts 2021. gadā iesācies ar divām neveiksmēm.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau iepriekš ziņojām, ka cīņā pret "Lugi HF" Kuģa pārstāvētā komanda savās mājās piekāpās ar rezultātu 29:32. Otro zaudējumu šajā gadā "Varberg" piedzīvoja izbraukumā pret šī brīža pēdējās vietas komandu "Aranas" ar rezultātu 25:24.

Jau no spēles sākuma "Varberg" nonāca iedzinējos. Lai gan spēle bija ļoti līdzīga, "Aranas" izdevās turēt vienu vai divu vārtu pārsvaru. Arī pirmais puslaiks noslēdzās ar minimālu mājinieku izrāvienu (13:12), bet otrajā puslaikā piecas minūtes pirms spēles beigām sasniedza pat četru vārtu pārsvaru. Neskatoties uz to, "Varberg" cīnījās līdz beigām, samazinot pretinieku pārākumu līdz minimālam, taču neizdevās to izlīdzināt pavisam, tāpēc spēle noslēdzās ar rezultātu 25:24.

"Paši sev padarām grūtāku šo sezonu. Ja pirms divām spēlēm bija ļoti liela iespēja noslēgt sezonu pat pirmajā desmitniekā, tad pēc šiem zaudējumiem tas būs daudz sarežģītāk. Iegūt punktus no šīm divām spēlēm bija svarīgi, tomēr jācīnās uz priekšu un jācer, ka izdosies noslēgt sezonu pēc iespējas labāk," par zaudējumiem komentē Artūrs Kuģis.

Artūrs Kuģis laukumā bija ļoti īsu brīdi, taču no kopumā izdarītiem septiņiem metieniem pa viņa vārtiem atvairīja piecus no tiem, kas dod viņam 71,4% efektivitāti.

"Vakardienas spēle bija sava veida derbijs, jo pretinieki no mums atrodas tikai pusstundas braucienā. Treneris šoreiz izvēlējās zviedru vārtsargu, jo viņam labāk ir zināmi citi Zviedrijas spēlētāji. Līdz ar to, viņš pieņēma lēmumu, ka lielāko spēles daļu aizvadīs tieši Aronius. Viņam nebija slikta spēle, tomēr pašās beigās Aronius neatsita pāris savas bumbas, līdz ar to treneris 10 minūtes pirms spēles beigām nolēma laist mani laukumā," par savu spēles laiku izsakās Artūrs Kuģis.

Pēc šīs spēles komanda "Varberg" saglabā 13. vietu Zviedrijas augstākās līgas turnīra tabulā un pēc aizvadītām 22 spēlēm kopumā ir ieguvusi 13 punktus, sešas reizes uzvarot, vienu reizi spēlējot neizšķirti, kā arī 15 reizes piedzīvojot zaudējumu.