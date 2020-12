Kuģim 11 atvairīti metieni Zviedrijas čempionāta spēlē

Latvijas handbola izlases spēlētājs Artūrs Kuģis pēc neiziešanas laukumā divās spēlēs pēc kārtas trešdien Zviedrijas augstākās līgas mačā starp viņa pārstāvēto handbola klubu "Vardberg" un "IF Hallby" spēlēja visas 60 spēles minūtes. Šoreiz mājinieki "Vardberg" piedzīvoja zaudējumu ar rezultātu 25:27, ziņo Latvijas Handbola federācija (LHF).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau no spēles sākuma bija redzams, ka komandas spēli aizvadīs līdzīgi. To arī parādīja viss pirmais puslaiks, jo nevienai komandai neizdevās gūt lielāku nekā trīs vārtu atrāvienu. Pirmais puslaiks noslēdzās ar minimālu "IF Hallby" pārsvaru (13:14).

"Kopumā gāja smagi. Lai gan zinājām, ka šī komanda ļoti labi skrien un izveido daudzus ātros/pusātros uzbrukumus un tam gatavojāmies, tomēr jau pirmajā puslaikā viņi veiksmīgi izmantoja deviņus šāda veida uzbrukumus," uz pirmo puslaiku atskatās Artūrs Kuģis.

Arī otrais puslaiks turpinājās līdzīgā manierē. Desmit minūtes pirms spēles beigām rezultāta starpība bija minimāla – mājinieki "Vardberg" bija iedzinējos tikai ar vieniem vārtiem. Tomēr dažas neveiksmīgas epizodes, un jau piecas minūtes pirms spēles beigām viesiem atkal izdevās izrauties vadībā ar trīs vārtu pārsvaru. To Artūra Kuģa pārstāvētajai komandai vairs neizdevās atgūt, tādējādi spēle noslēdzās ar rezultātu 25:27.

Artūrs Kuģis uzsver, ka šo spēli "Vardberg" zaudēja, jo komanda pieļāva daudz tehnisku kļūdu, kā arī slikta bija precizitāte: "Mūsu realizācija šajā spēlē bija vissliktākā šosezon. Ja paskatāmies statistikā, tad no 17 negūtajiem vārtiem tikai sešas bumbas atvairīja pretinieku vārtsargi. Bija daudzi tehniskie brāķi – metieni garām vārtu rāmim, neprecīzas piespēles, kā arī izmestas bumbas autā."

Artūrs Kuģis šajā spēlē kopumā atvairīja 11 no kopumā izdarītiem 37 metieniem. No šiem 37 izdarītajiem metieniem trīs bija septiņu metru soda metieni, no kuriem Kuģim izdevās atvairīt vienu.

Nākamo spēli sestdien, 5. decembrī, "Vardberg" atkal aizvadīs pret handbola klubu "IF Hallby", bet šoreiz izbraukumā. Artūrs Kuģis norāda: "Ja izdosies veiksmīgi atgriezties aizsardzībā un nepieļaut tehniskos brāķus, tad šo komandu ir iespējams uzvarēt."

"Vardberg" šobrīd turpina ieņemt pirmspēdējo vietu Zviedrijas augstākajā handbola līgā un no nospēlētām 13 spēlēm ir uzvarējuši četras, bet deviņās piedzīvots zaudējums.