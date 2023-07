Kurš stūrēs Latvijas olimpisko kuģi? LOK prezidenta vēlēšanas. Teksta tiešraide

Otrdien, 11. jūlijā, Rīgā risinās Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) ārkārtas Ģenerālā asambleja, kurā plānots ievēlēt LOK prezidentu un trūkstošos LOK Izpildkomitejas (IK) locekļus.

Portāls "Delfi" piedāvā teksta tiešraidi.

LOK prezidenta vēlēšanas

Šobrīd ir palielinājies LOK sesijas dalībnieku skaits - ir 104 mandāti, tādējādi, lai ievēlētu, ir nepieciešamas 53 balsis.

LOK prezidenta amata kandidātam, lai tiktu ievēlēts, jāsaņem 50% +1 balss no izsniegto mandātu skaita. Pirms vēlēšanām tiks precizēts izsniegto mandātu skaits. Sākoties sesijai, bija 102 balstiesīgie dalībnieki- tātad ievēlēšanai nepieciešamas 52 balsis.Ja vēlēšanu pirmajā kārtā neviens nesaņem vajadzīgo balsu skaitu, tad otrajai kārtai kvalificējas divi visvairāk balsu saņēmušie kandidāti. Ja arī otrajā kārtā nav nepieciešamais balsu skaits, tad trešajā kārtā paliek viens kandidāts. Ja arī trešajā kārtā nav ievēlēts prezidents, tad ir divi varianti - vai nu uz vietas tiek izvirzīts jauns kandidāts vai arī tiek ievēlēta izpildkomiteja, kas izsludina vēlāk jaunas ārkārtas vēlēšanas.

Fogelis dod vārdu Keselim, kas tagad LOK biedrus informēs par vēlēšanu gaitu.

Jāņa Buka replika par ieguldījumu sportāViņš saka, ka viņam nav tādu panākumu. Buks saka, ka "labie darbi mīl klusumu", jo strādājot ne tik redzami. Buks norāda, ka pludmales volejbolistēm izdevies piesaistīt finansējumu Parīzes olimpiskajām spēlēm.

Andra Feldmaņa replika par izskanējušo aroganto attieksmi pret citām federācijāmViņš uzsver, ka visas federācijas būs vienādas un nebūs dalīšana. Savukārt par ieguldījumu sportā viņš stāsta, ka viņa un Aigara Strausa vadītais uzņēmums investējis olimpiskajā kustībā lielus finanšu resursus. Feldmanis atgādina, ka viņš arī stāvēja pie strīdtbola pamatiem, kas palīdzēja vēlāk popularizēt 3x3 basketbolu, kurā tagad ir zelta medaļas.

Guntas Vlasenko replika par finansējumuViņa norāda, ka izdevies labi sadarboties ar pašvaldībām. Tāpat notiek sadarbība ar parasportistiem.

Ar to noslēgušās debates. Sekos vēlēšanas, bet pirms tam kandidāti atbildēs uz jautājumiem, kuri izskanējuši no tribīnes.

Aigars Kalvītis, Latvijas Hokeja federācijaKalvītis norāda, ka šī nav normāla situācija, ka ir ārkārtas vēlēšanas. Viņš uzskata, ka LOK funkcionēja labi. Tomēr kļūda esot bijusi LOK vadības paļaušanās uz politisko varu, bet sākusies izrēķināšanās ar bijušajiem LOK darbiniekiem. Kalvītis apgalvo, ka daudzi no LOK atlaisti pēc “pavēlēm no malas”. Un tā rezultātā atbrīvojušies no darbiniekiem, kas bija viens no soļiem, kādēļ izveidojusies plaisa.Tad sākuši uzbrukumi sportistiem, kuri startē sacensībās kopā ar Krievijas sportistiem. Kā piemēru viņš min Jeļena Ostapenko gadījumu. Kalvītis uzskata, ka tas novedis pie tā, ka bija jāatkāpjas Tikmeram.Kalvītis neslēpj, ka LHF atbalstīs Buku

Klāvs Vasks, Latvijas Kamaniņu federācijas prezidentsViņš LOK salīdzina ar žaketi, kas 30 gadu laikā nav pāršūta un pogas īsti neatbilst pogu caurumiem. Vasks saka, ka ir jāpielāgojas situācijai un ar to jāsasniedz iespējami labākie rezultāti. Vasks aicina jauno prezidentu sakārtot pamatlietas (statūtus un juridiskās nianses), lai var veidot vīziju un panākumus kā vienota komanda.Vasks redz kā labāko variantu Buku un neslēpj savu izvēli

Zintis Ekmanis, Latvijas Bobsleja un skeletona federācijaEkmanis saka, ka bijis labs sportists, labs treneris un labs funkcionārs. Viņš neslēpj, ka 2012. gadā bija viens no “ūdens duļķotājiem”, kas 2012. gadā gribēja mainīt LOK vadību. Pēc tam viņi esot sadzirdēti – sadarbība un komunikācija uzlabojusies. Tāpēc viņš saka, ka nav viss tik slikti, kā situāciju iekrāsoja Buks. Ekmanis beigās pārsakās – “citi neredz baļķi savā acī, bet pamana skabargu citu acīs” [izteiciens ir otrādi].

Romāns Mežeckis, Latvijas Jātnieku federācijaViņš saka, ka vienota un stipra organizācija spēj aizstāvēt sevi un savus mērķus. Mežeckis runā par Buka rīkotām tikšanās reizēm ar LOK biedriem, kuras bijušas produktīvas. Arī viņš runā par sadarbību ar pašvaldībām. Tāpat kritiska esot valsts attieksme pret sportu un tādu attieksmei turpmāk nedrīkst pieļaut. Mežeckis saka, ka jācīnās – nevies vienam pret otru, bet kopā.

Jeļena Maļuka, LOK individuālā locekle Maļuka uzsver, ka līdz medaļas izcīnīšanai bijusi laba sadarbība ar Feldmani. Bet pēc tam uzreiz mainījusies attieksme, un šobrīd ir ļoti slikta komunikācija. Viņai karjeras beigās bijušas problēmas ar finansējumu un atbalstu no pieccīņas federācijas. Viņa velta skarbus vārdus Feldmanim un Latvijas pieccīņas federācijai

Fogelis informē, ka slēdz šobrīd pieteikšanos debatēm. Vēl pieci dalībnieki uzstāsies debatēs.

Kaspars Cipruss, Latvijas Basketbola savienībaCipruss sākumā saka, ka neviens nav vērsies pēc palīdzības Uļjanai Semjonovai, bet LBS paši atraduši iespēju izcilās basketbolistes rehabilitācijas kursam Vaivaros.Cipruss uzrunu veic no lapiņas. Viņš saka, ka nav kopējā sporta plāna un vienotības. Cipruss uzskata, ka sports ir sapuvis un smird, sporta vide esot toksiska. Gaiteņos visu laiku runājot, ka sportā “notiekot mērīšanās ar krāniņiem”. Sportu viņš asociē ar “sapuvušām zemenēm”, ko tirgo. Viņš neesot dzirdējis, kā piesaistīt finansējumu un kāds būtu darbības plāns valdības gaiteņos.Cipruss uzsver, ka sportā ir ļoti slikts mārketings. Tādēļ grūti pārdot preci ar vārdu "sports". Sporta sabiedrībai nav kopēji definētu mērķu.

Ansis Zeltiņš, Latvijas Bobsleja un skeletona federācijaViņš uzsver, ka sportam ir jābūt vienotam. Zeltiņš runā par “netīro veļu”, kas nenāk par labu prestižam. Viņš saka, ka nevajag runāt par stratēģiju šobrīd, jo ir no sākuma jāsakārto “sava māja”. Viņš neaģitēšot par kādu kandidātu, bet uzsver, ka ir vajadzīgs prezidents un to šodien ir jāievēlē.

Ivans KlementjevsViņš apsveic Eiropas spēļu medaļniekus. Klementjevs atgādina, ka vajag izmaiņas LOK statūtos, lai palielinātu ģenerālās asamblejas dalībnieku skaitu. Pēc Klementjeva teiktā, visiem olimpiskajiem medaļniekiem automātiski jākļūst par LOK ģenerālās asamblejas locekli.

Baiba Broka, Latvijas Biatlona federācijaBroka aicina LOK aizstāvēt savus biedrus un pārstāvēt savus biedrus. Viņa norāda, ka ar Buku ir labās attiecības un ir labi draugi. Broka atgādina, ka jāuzlabo attiecības ar pašvaldībām, kas, viņasprāt, ir klupšanas akmens sportā.Viņa aicina balsot par Buku.

Negaidīti no zāles pieceļas Vlasneko, kura velta kritiku Latvijas Basketbola savienībai, kas nepalīdz Uļjanai Semjonovai.

Kaspars Gorkšs, LOK individuālais loceklisGorkšs sākumā ironizē, ka viņam patīk kongresi, kuros viņu nevar izbalsot. Feldmaņa uzstāšanos viņš salīdzina ar supermenu, jo astoņos mēnešos to visu sasniegt nav iespējams. Par Vlasenko viņš saka, ka tikšanos vienmēr gaida ar nepacietību. Bet vairāk runā par Buku, jo šobrīd sportā nepieciešami drosmīgi lēmumi un drosmīga pozīcija, lai pastāvētu par sevi. Gorkšs saka, ka svarīga ir komanda, bet līdz šim LOK pie daudziem svarīgiem punktiem nav strādājusi (sociālās garantijas, utt.)

Diāna Zaļupe, LOK individuālais loceklisZaļupe norāda, ka pēdējos mēnešos Latvijas sportam ir daudz panākumu. Viņa saka, ka neviens Latvijas sportā nedomā būt uz ceļiem. Zaļupe atgādina, ka nevajag noniecināt sporta sabiedrību, tāpēc, lai “šie cilvēki aiziet un paskatās spogulī”. Zaļupes teiktajā nojaušama dusma par Buka uzstāšanos, kurā uzsvars bijis, ka sports nīkuļo.Viņa gan saka, ka sastrādāsies ar jebkuru kandidātu, kuru ievēlēs.

Jānis Liepiņš, Latvijas Modernās pieccīņas federācijasLiepiņš vēršas pie Buka – vai tad 30 gadus sports bijis nekāds? Viņš atgādina, ka bijušā Latvijas Volejbola federācijas prezidenta Ata Sausnīša laikā bijušas pludmales volejbolistu medaļas.Buka uzrunu viņš salīdzina ar Trampa uzrunu

Gunta Vaičule, LOK Atlētu komisijaNo sportistu viedokļa par prezidentu jābūt cilvēkam, ar kuru var sarunāties un šis cilvēks ir līderis, kurš varētu vest sporta sabiedrību uz priekšu. Vaičule atgādina, ka tikko noslēgušies Dziesmu un deju svētki, un tieši jāceļ sava pašapziņa. Viņa akcentē, ka lielākam svaram notiekošajā ir jābūt sportistiem, kas ir galvenais. Viņa aicina balsot par īstu līderi, kuru “nevarēs nesadzirdēt”.

Arvīds Zariņš, Latvijas Triatlona federācijaViņš uzskata, ka neviens sportu nav izmantojis savā labā. Pēc viņa uzskatiem, visi kašķi parasti par un ap naudu. Viņš saka, ka Buks varētu būt labākais kandidāts no šiem trim

Arnis Tunte, Latvijas Volejbola federācijaTunte saka, ka pēdējais pusgads bijis aktīvs un daudziem ir viedoklis, kas ir svarīgi. Tunte saka, ka aizkulisēs dzirdēts jau, ka “lielie kungi visu izlēmuši”. Tomēr sporta sabiedrībai jābūt pašiem izlēmīgiem. Viņš velk paralēles ar ģimeni – ir kašķi, utt., bet jābūt vienotiem un neviens sports nedrīkst būt apdalīts. Tunte apgalvo, ka nevienam nav nekādi slēptie mērķi [par ko dzirdēts aizkulisēs – red.]. Viņš neslēpj, ka atbalstīs Buku, ar ko kopā strādā jau divus gadus.

Toms Markss, Latvijas Riteņbraukšanas federācijaMarkss lasa no lapiņas un uzsver, ka sporta vide ir sadrumstalota. Viņš norāda, ka paši var mainīt situāciju. Markss arī velk paralēles ar kultūru, kura ir krietni spēcīgāka valstī par sportu. Pēc Marksa domām, LOK jābūt vadošajai un vienojošajai organizācijai. Līdz nākamā gada vēlēšanām jābūt pārbūvei, lai pēc tam būtu skaidrība par LOK nākotni – gan sportistiem, gan treneriem, gan federācijām.Viņš aicina balsot par Jāni Buku.

Raimonds Lazdiņš, Latvijas Handbola federācijaArī viņš aicina nostāties sporta sabiedrībai finansiāli uz kājām, kas ir svarīga visām federācijām. Lazdiņš uzskata, ka šodien ir jāievēl LOK prezidents.

Aivars Platonovs, Latvijas Peldēšanas federācija Viņš norāda, ka runas bijušas, ka visi trīs neesot labi kandidāti un “vajag noraut” vēlēšanas. Viņš saka, ka visi trīs ir krietni labāki par visiem pārējiem, jo ir drosmīgi un nebaidās kandidēt. Viņš aicina balsot par Jāni Buku. Platonovs atgādina, ka viens no kandidātiem – Andris Feldmanis – jau iepriekš sporta sabiedrību sadalīja “pozīcijā” un “opozīcijā”.

Aigars Strauss, Latvijas Triatlona federācijaStrauss uzstāšanos sāk ar to, ka pietrūkst Latvijas prezidenta - vajadzētu Valsts prezidentu uz LOK sesiju aicināt.Strauss aicina runāt par sportu, tas līdzēs.

Līcis norāda, ka arī LSPA bijuši kašķi, strīdi, tiek meklēts rektors. Viņš saka, ka viena no vērtībām ir treneri un tā būtu aktuāla. Ja LOK prezidents nedomās par treneriem, tad arī pārējam sportam būs grūti. Viņš velk paralēles ar Policijas akadēmiju, pēc kuras likvidēšanas radās problēmas policijas rindās.

Kā nākamais uzstājas Renārs Līcis, uzstājoties LSPA vārdā.

Vējonis saka, ka pienācis laiks pārmaiņām. Gan darba, gan savstarpējo attiecību jomā. Vējonis saka, ka nav bijis tikai sliktais līdzšinējā darbībā, bet ir vajadzīgas jaunas sejas. Vajadzīgi cilvēki, kuri “nav saauguši ar sistēmu” un “sasmērējušies”. Vējonis ir pārliecināts, ka sporta sabiedrībai par labu nāks jaunu cilvēku ienākšana. Un viņš aicina balsot par Jāni Buku.

Sākas debates. Kā pirmais uzstājs LBS prezidents Raimonds Vējonis.

Vlasenko savu uzstāšanos runā no sirds un brīžiem haotiski. Savus kandidātus viņa nejauši nosauc par "onkuļiem", kas uzstājušies pirms tam. Viņa īsajā uzrunā norāda, ka pirms tam jau programmu iedevusi visiem LOK biedriem.

Feldmanis beigās vērš uzmanību, ka mediji centušies nomelnot, publiskojot viņa iespējamo saistību ar Krieviju. Šis jautājums tika apspriests portāla Delfi diskusijā, jo Eiropas pieccīņas federācijas prezidente ir no Krievijas. Savukārt Feldmanis ir viceprezidents. Feldmanis gan neskaidro, kādēļ nav aizgājis no šī amata un strādā organizāciju, kuru vada Krievijas pārstāvis.

Feldmanis beigās citā Latvijas Valsts jauno prezidentu Edgaru Rinkēviču, lai meklētu vienojošo, nevis šķelt.

Feldmanis aicina meklēt ceļu sportam, lai tas būtu līdzvērtīgs kultūras, izglītības vai veselības jomai. Viņš aicina uzsvaru likt uz jauniešu sportu un atjaunot jauniešu olimpiādi.

Feldmanis paskaidro, kādēļ savu darbības plānu stratēģiju prezentē tikai šodien, nevis iepriekš. Viņš lasa jau iepriekš sagatavoto runu, viņa prioritātes būs augstu sasniegumu sporta attīstība, sadarbība ar valsts institūcijām. Visa pamatā ir jābūt sportistam, trenerim un federācijām. Feldmanis detalizēti pamato katru punktu un uzsver finansējuma trūkumu sportam.

Buks savu uzrunu noslēdza, bet pēc viņa tribīnē kāpj Andris Feldmanis.

“Mēs esam nabagi, mēs esam bailīgi. Tas ir no nabadzības. Jo cenšamies sargāt to mazumiņu, kas mums tiek atmests. Mēs esam greizsirdīgi. Tas atkal ir no nabadzības. Mēs esam egoistiski, jo tikai sākumā domājam par sevi. Mēs esam bez sistēmiskas redzamības un izpratnes. Mēs necenšamies viens otrā ieklausīties. Mēs neticam, ka spējam būt vienotāki. Mēs neticam paši sev. Mēs vaimanājam 30 gadu garumā, bet neko nedarām, lai mainītos. Vaimanas ir bijusi mūsu dzīves sastāvdaļa. Mūsu esošā kārtība, ko nevar nosaukt par sistēmu, patīk,” saka Buks.Buks uzskata, ka ar sporta sabiedŗību manipulē un uzrīda vienu otram kā suņus. Buks aicina piecelties un iztaisnot muguras. Balsojums nebūs par programmām, bet par vērtībām, uzskata Buks. Viņš aicina mainīties, nevis palikt tādiem, kādi ir šobrīd.

Jānis Buks saka, ka pēdējās nedēļās tik daudz uzstājies un prezentējis, ka visi, kas vēlējušies sadzirdēt, ir sadzirdējuši. Kas nav vēlējušies sadzirdēt, tie arī nesadzirdēs. Buks skaidro, ka izlēma ielēkt nezināmajā, bet viņš ar komandu grib mainīt sistēmu. Buks atklāj, ka zaudējis daudzus draugus, kad izlēmis kandidēt uz LOK prezidenta amatu. Buks neslēpj, ka “aizvilies” labi tad, kad sācis diskutēt ar sporta politikā jaunajiem cilvēkiem. Viņš tic, ka ar saviem atbalstītājiem izdosies mainīt sporta vidi. Buks uzskata, ka Latvijas sports zaudējis 11 gadus, jo pirms 11 gadiem par LOK prezidentu neievēlēja Jāni Kolu.

LOK prezidenta amata kandidāti uzstāsies alfabēta secībā pēc uzvārdiem. Kā pirmais uzstāsies Buks, tad runās Feldmanis, bet kā pēdējā uzstāsies Vlasenko.

Keselis pārbauda, vai Vlasenko atbilst prasībām. Viss atbilst prasībāmTāpat visu klātesošajiem apliecina Buks un Feldmanis.

Kesels skaidro, ka pirms vēlēšanām tiks pārbaudīti visi trīs prezidenta amata kandidāti - vai ir uz vietas, vai atbilst prasībām, utt.

LOK juridiskā dienesta vadītājs Raitis Kesels izskaidro vēlēšanu kārtību. Peldēšanas federācijas prezidentam Platonoma bija neskaidrības un precizēšana, kā tika izvērtēti kandidāti un kādēļ to darīja juridiskā komisija, nevis revīzijas. Kesels skaidroja, ka viens no revīzijas komisijas ir kandidāts, tādēļ šo darbu uzņēmās juridiskā komisija.

LOK biedri bez iebildumiem ātri apstiprina iepriekšējās sesijas protokolu un darba reglamentu.Prezidenta amata kandidātiem dotas 10 minūtes, lai izklāstītu savu programmu un teiktu uzrunu biedriem.

LOK biedri apstiprina darba kārtību. Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi: 1) LOK prezidenta vēlēšanas; 2) Iztrūkstošo LOK Izpildkomitejas (IK) locekļu ievēlēšana no LOK biedru – Olimpisko sporta veidu federāciju prezidentu vai izpildinstitūciju vadītāju vidus (piezīme – jaunievēlētajiem LOK IK locekļiem jābūt gataviem valsts amatpersonas statusa piemērošanai); 3) Trīs LOK viceprezidentu ievēlēšana no LOK IK locekļu vidus pēc LOK prezidenta priekšlikuma; 4) Debates.

Lasītāji zemāk var iepazīties ar LOK prezidenta amata kandidātu CV (uzlikšķinot uz uzvārda)Jānis Buks CVAndris Feldmanis CVGunta Vlasenko CV

Fogelis rosina rīkot aizklātas vēlēšanas - gan LOK prezidenta, gan LOK izpildkomitejas locekļu vēlēšanas. Savukārt pārējos jautājumos būs atklāts balsojums.

Uz LOK prezidenta amatu kandidē Jānis Buks, Andris Feldmanis un Gunta Vlasenko.

Portāls "Delfi" pirms LOK ārkārtas sesijas rīkoja kandidātu debates. Viens no kandidātiem gan neieradās...https://www.delfi.lv/video/raidijumi/aizmugure/turbulence-bet-vareja-but-vel-sliktak-lok-prezidenta-amata-kandidati-ieskice-nakotni-aizmugures-specializlaiduma.d?id=55730982

LOK biedri nobalso, ka sesiju vadīs Kārlis Lejnieks un LOK viceprezidents Einars Fogelis.

Atnākuši 102 balstiesīgie locekļi. Maksimums ir 112 balstiesīgie biedri.

Jāatgādina, ka šodien LOK vēlēs pagaidu prezidentu, jo nākamais vadītājs strādās nepilnu termiņu līdz nākamajai vasari. Pagaidām nav zināms, kad 2024. gadā notiks vēlēšanu sesija - pirms vai pēc Parīzes olimpiskajām spēlēm.

Daugavietis aicina LOK biedrus pieņemt lēmumu un ievēlēt LOK prezidentu, ar ko valsts varētu sadarboties.

Izskanējusi LOK himna, bet tad klātesošos uzrunā Saeimas sporta apakškomisijas vadītājs Dāvis Mārtiņš Daugavietis.

LOK Ģenerālās asamblejas ārkārtas sesija sākusies un LOK ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks novēl strādāt praktiski, pragmatiski un ir nepieciešams rezultās. "No šejienes mums jāiziet kā vienotai sporta sabiedrībai," aicina Lejnieks.

Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK) gandrīz divus mēnešus ir bez sava prezidenta. Vai šodien LOK ievēlēsa savu prezidentu vai organizācija joprojām paliks "bezsvara" stāvoklī?