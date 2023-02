Latvija boikotēs pasaules čempionātus boksā un nepiedalīsies sacensībās ar okupantu sportistiem

Latvijas bokseri nepiedalīsies šogad gaidāmajos amatieru pasaules čempionātos, kuros ļauts startēt agresorvalstu Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, laikrakstam "Latvijas Avīze" un portālam "Sportacentrs.com" paudis Latvijas Boksa federācijas (LBF) prezidents Nils Žuravļovs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Žuravļovs gan tieši neatklāj, kuriem bokseriem LBF boikota dēļ varētu iet secen meistarsacīkstes, bet ierasti šajos čempionātos ir maza Latvijas bokseru pārstāvniecība. Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) bronzas sastāvā ir četri bokseri - Beatrise Rozentāle, Kitija Zārberga, Laura Māra Jakovļeva un Renāts Šarovs.

Starptautiskās Boksa asociācijas (IBA) rīkotais pasaules čempionāts sievietēm norisināsies no 15. līdz 31.martam Ņūdeli, Indijā, bet vīriešiem meistarsacīkstes iecerētas no 1. līdz 14.maijam Taškentā, Uzbekistānā. Šajos čempionātos plānota arī Krievijas un Baltkrievijas bokseru dalība, tāpēc vairākas valstis paziņojušas, ka boikotēs meistarsacīkstes.

Lēmumu par Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību sacensībās pērn oktobrī pieņēma IBA valde, kuras sastāvā bez organizācijas prezidenta Umara Kremļova no Krievijas ir arī pārstāvji no Ukrainas, Kamerūnas, Puertoriko, Taizemes, Grieķijas, Franču Polinēzijas, Marokas, Kataras, Spānijas, Svatini, Šrilankas, Austrālijas, ASV, Ungārijas un Ķīnas, kā arī sportisti no Indijas un Brazīlijas.

Krievijas un Baltkrievijas bokseri var cīnīties zem saviem karogiem un šo valstu himnas tiek atskaņotas, ja viņi uzvar sacensībās. Tāpat sacensībās ļauts piedalīties tiesnešiem no Krievijas un Baltkrievijas.

Kremļovs pērn saglabāja IBA prezidenta amatu, jo organizācijas ārkārtas kongresā tika lemts nerīkot jaunas prezidenta vēlēšanas. Pret jaunu vēlēšanu rīkošanu bija 106 delegāti, par 36, bet atturējās četri.

Balsojumā nevarēja piedalīties Ukrainas Boksa federācija, jo divas dienas pirms balsojuma tā tika atstādināta par valdības iejaukšanos federācijas lēmumos. Federācijas atstādināšana nav attiecināta uz Ukrainas bokseriem, kuri drīkst piedalīties starptautiskās sacensībās.

Kremļova atstāšana amatā radījusi bažas par boksa nākotni olimpisko spēļu programmā. Jau 2019.gadā Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) diskvalificēja IBA (toreiz - AIBA) par sliktu pārvaldību un neatbilstošu finanšu kontroli. Tokijas olimpisko spēļu boksa turnīra rīkošanu uzņēmās SOK, kas plāno organizēt arī 2024.gada Olimpiādes sacensības. Boksa pagaidām nav 2028.gada olimpisko spēļu programmā.