Latvijā norisināsies pirmais Eiropas čempionāts kroketā sievietēm

No 30. jūnija līdz 3. jūlijam, Siguldā un Ikšķilē norisināsies pirmais Eiropas čempionāts golfa kroketā sievietēm. Čempionātā piedalīsies 28 dalībnieces no septiņām Eiropas valstīm, kuru starpā ir arī sešas Latvijas spēlētājas, informēja Latvijas Kroketa federācija (LKF).

"Šis būs pirmais Eiropas čempionāts golfa kroketā, kur spēkiem mērosies tieši sievietes, tāpēc esam ļoti pagodināti šo vēsturisko momentu piedzīvot Latvijā. Mēs ticam, ka šis notikums palīdzēs Latvijai nostiprināties Eiropas kroketa vidē un arī nākotnē uzņemsim šeit daudzus starptautiskus pasākumus," stāstīja Pasaules Kroketa federācijas Eiropas Reģionālās Komitejas priekšsēdētājs Roberts Stafeckis.

Izziņotajā Eiropas čempionāta spēlētāju reitingu sarakstā pirmajās trīs vietās ierindojas šādas spēlētājas – Džeina Morisona no Īrijas, Begona Elzaburu no Spānijas un Jasmīna Rule no Zviedrijas. Džeina Morisona būs spēcīgākā pretiniece pārējām Eiropas čempionāta spēlētājām, jo pasaules reitingos ierindojas 8. vietā. Sieviete spēlē kroketu jau 35 gadus un ir izmēģinājusi savu roku gan golfa, gan asociācijas kroketā.

Latviju čempionātā pārstāvēs sešas dāmas ­– Aija Usāne, Līga Usāne, Jolanta Stafecka, Tatjana Varša, Sabīne Martinsone un Silvija Freimane. Eiropas čempionāta saraksta TOP 10 pēc punktu skaita ierindojušās Silvija Frimane un Aija Usāne, savukārt Līga Usāne atrodas 14., Sabīne Martinsone 17., Jolanta Stafecka 20. un Tatjana Varša 24. vietā.

Silvija Freimane čempionāta dalībnieču reitinga sarakstā no pašmāju dalībniecēm atrodas visaugstāk - ceturtajā vietā. Spēlētāja sāka spēlēt kroketu pirms 12 gadiem, kad viņas tēvs, Roberts Stafeckis, dibināja Latvijas Kroketa federāciju un kopš šī brīža Silvija pārliecinoši parādījusi savu spēkus kroketā. Pasaules reitingos Freimane atrodas 17. vietā.