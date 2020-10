Latvija pasaules skandāla epicentrā – turnīrā Valkā ar jaunu identitāti piedalās diskvalificēts šahists

Nedēļas nogalē Latvijas vārds izskanēja saistībā ar skandālu šaha pasaulē – turnīrā Valkā piedalījās uz sešiem gadiem par krāpšanos diskvalificētais šahists Igors Rausis, kurš dalībai pieteicies ar jaunu identitāti, vēsta "chess.com".

Ukrainā dzimušais Rausis jau ilglaicīgi saistīts ar Latvijas šahu, lai gan turnīros dažādu iemeslu pārstāvējis Čehiju. Par krāpšanos turnīros, tualetes apmeklējuma laikā izmantojot mobilo telefonu, Rausis pērnā gada nogalē saņēma sešu gadu diskvalifikāciju. Lai izvairītos no liekas ažiotāžas, Rausis oficiāli mainījis savu vārdu un tagad ir Isa Kasimi, par ko pārliecinājies arī "chess.com".

Ar savu jauno identitāti Rausis nedēļas nogalē piedalījies Vsevoloda Dudzinska piemiņas turnīrā Valkā. Pēc pirmās kārtas cīņas Rausis pie šaha galdiņa sācis lietot sejas aizsargmasku, bet pēc Artūra Neikšana uzstājīgas rīcības viņš pēc trešās kārtas izstājies no tālākas dalības. Rausis (Kasimi) gan norāda, ka viss bijis likumīgi, jo turnīrs nav bijis Starptautiskās Šaha federācijas kalendārā. Viņa diskvalifikācija attiecas tikai uz oficiāliem FIDE kalendārā iekļautajām sacensībām.

"Latvijas šahā esmu labi pazīstams. Jebkurš varēja mani atpazīt jau pirmajā kārtā (pēc kuras viņš sāka lietot masku – red.). Tāpat es ar savu jauno vārdu pirms tam aizvadīju divus turnīrus," "chess.com" sacījis Rausis (Kasimi). "Pirms došanās uz turnīru Valkā es Latvijas Šaha federācijā divreiz pārliecinājos, vai tas būs ar reitinga punktiem. Man teica, ka turnīrs nav oficiāli reģistrēts un tas nav reitinga ieskaitē."

Jau turnīra laikā pēc Neikšana pirmajiem protestiem rīkotāji vērsās pie Latvijas Šaha federācijas tiesnešiem, kurš apliecinājis, ka Rausis (Kasimi) drīkst startēt neoficiālos turnīros.

Neikšāns savu sašutumu neslēpa arī sociālos tīklos, vēršoties pie FIDE. Ar Neikšāna ierakstu sociālajos tīklos dalījās viens no pasaules šaha lielmeistariem Hikaru Nakamura. Vēlāk savu vērtējumu sociālajos tīklos sniedza FIDE ģenerāldirektors Emīls Sutovskis.

"Tiem, kuri ir sašutuši par Rauša spēlēšanu ar jauno identitāti: šis nebija FIDE turnīrs. Tāpēc tehniski mēs nevaram viņam liegt dalību privātā turnīrā bez ranga punktiem. Tomēr es būtu gaidījis, ka šādu turnīru rīkotāji rīkotos, ņemot vērā mūsu lēmuma būtību," saka Sutovskis.

To everyone making a fuss of Rausis playing under different ID: This was NOT a FIDE-rated event. So, technically we can not forbid him play in some private, non-rated event. However, I'd expect the organizers of such tournaments to treat it according to the spirit of a decision.