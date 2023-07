Latvija pirmo reizi uzņem Ziemeļvalstu čempionātu burāšanā jauniešiem

Šonedēļ Latvijā risinās burāšanā līdz šim neredzēts notikums – Ziemeļvalstu čempionāts jauniešiem. Čempionāts nedēļas garumā Kuivižu jahtklubā pulcēs vairāk nekā 250 dalībniekus no septiņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Dānijas, Zviedrijas, Norvēgijas un Somijas, informē rīkotāji.

Svinīgā sacensību atklāšana plānota otrdien Salacgrīvā plkst. 19.00, ko iespējams vērot arī iedzīvotājiem. No trešdienas četru dienu garumā jaunieši sacentīsies līča piekrastē iepretim Kuivižiem un Salacgrīvai, lai jau sestdien noskaidrotu Eiropas ziemeļvalstu reģiona labākos burātājus četrās laivu klasēs – "Optimist", ILCA4, ILCA6 un vējdēļu klasē iQFOiL.

Kā skaidro sacensību organizatori, pērn Ziemeļvalstu čempionāts burāšanā jauniešiem notika Somijā, vienojot 189 jaunos burātājus. "Mums kā nelielai valstij ar augošām burāšanas tradīcijām ir piešķirts uzticības kredīts no Ziemeļvalstu burāšanas federācijas," skaidro Inga Jākobsone, Latvijas Zēģelētāju savienības valdes locekle, kura panāca iespēju organizēt zīmīgo notikumu Latvijā. "Ziemeļvalstīs burāšana ir nacionāla līmeņa prioritārs sporta veids, līdz ar to arī burāšanas centri ir pieredzes bagātāki," tā Jākobsone, papildinot, "iespēja organizēt čempionātu ir ne tikai liels pagodinājums, bet arī investīcija Latvijas burāšanas attīstībā. Mūsu jaunajiem sportistiem tā ir iespēja lepoties ar izvēlēto sporta veidu, bet starptautiskajiem partneriem tas ir nepārprotams signāls - esam starp burāšanas nācijām, kas spēj uzņemt tik svarīgus notikumus, šādi ierakstot Latvijas vārdu organizētājvalstu kartē."

Čempionātā viskuplāk tiks pārstāvēta "Optimist" klase, kurā piedalīsies 188 jauni sportisti. Kā norāda organizatori, šajā klasē diviem jaunākajiem sportistiem ir vien 10 gadu. Paredzams, ka lielākais burātāju skaits Latvijā ieradīsies no Igaunijas – 53, no Latvijas - 49, Zviedrijas – 43 burātāji. Somiju šogad čempionātā pārstāvēs 36 burātāji, Dāniju – 34, Norvēģiju – 22, savukārt, no kaimiņvalsts Lietuvas par goda pjedestālu cīnīsies 21 burātājs. Vienlīdzīgā cīņā par labāko titulu čempionātā spēkiem mērosies vairāk nekā 100 jaunās sportistes un aptuveni 150 jaunie sportisti.

Organizatori lēš, ka kopā Salacgrīvā ieradīsies ap 500 viesu, kas būs ne tikai sacensību dalībnieki, treneri un pavadošās personas, bet arī starptautiska mēroga sacensību tiesneši. Šāda mēroga starptautiskas sacensības gan Latvijai, gan Salacgrīvas pilsētai un Limbažu novadam ir nebijis notikums. "Ir liels pagodinājums saņemt iespēju organizēt čempionātu tieši Kuivižos, apsteidzot citus Baltijas un Ziemeļeiropas valstu burāšanas centrus, kur, būsim atklāti, burāšanas sports un burāšanai piemērota infrastruktūra ir krietni attīstītāka," tā čempionāta organizators, Kuivižu jahtkluba valdes priekšsēdētāja vietnieks Kristaps Močāns, papildinot, "arī turpmāk vēlamies Kuivižus un Kuivižu jahtklubu attīstīt kā starptautisku sacensību rīkošanas centru."

Sacensību programma:

25. jūnijs – dalībnieku reģsitrācija (Kuivižu jahtklubā) un plkst. 19.00 čempionāta svinīga atklāšana Salacgrīvā ar dalībnieku gājienu no Bocmaņa laukuma uz Salacgrīvas jahtu ostu "Bura".

26. jūnijs – pirmā sacensību diena (Kuivižos, līča piekrastes akvatorijā).

27. jūnijs – otrā sacensību diena (Kuivižos, līča piekrastes akvatorijā).

28. jūnijs – trešā sacensību diena (Kuivižos, līča piekrastes akvatorijā un Salacgrīvas upē). Salacgrīvas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem iespēja vērot klātienē Optimist klases sportistu sacensības, kas notiks plkst. 11.00 Salacas upē pie Salacgrīvas jahtu ostas "Bura".

29. jūnijs – ceturtā sacensību diena un čempionāta noslēgums – uzvarētāju apbalvošana notiks vakarpusē pie sacensību centra "Kapteiņu osta" jahtkluba ēkas.