Latvija tiešsaistē rīko bezmaksas seminārus badmintona treneriem un tiesnešiem no visas pasaules

Laikā, kad badmintona treniņos un sacensību kalendārā ir pārtraukums Covid-19 pandēmijas dēļ, Latvijas Badmintona federācija tiešsaistē rīko bezmaksas tālākizglītības seminārus treneriem un tiesnešiem visā pasaulē. Pirmajā seminārā piedalījās 128 treneri, ne tikai no Latvijas un Eiropas, bet arī tādām tālām valstīm kā Indonēzija, Malaizija, Taizeme, Indijas un Dienvidāfrika.

Pirmajā seminārā 2.aprīlī kā lektors uzstājās Martijns van Dooremalens, kurš no 1985. līdz 2012.gadam bija Nīderlandes badmintona izlases galvenais treneris. Pirmajā seminārā tika aplūkotas divas tēmas: "Kā veidot gada plānu augstu sasniegumu sportistiem?" un "Talantu attīstības plānošana".

"Es patiesi jūtos lepns par to, ka izdevās piesaistīt interesantu lektoru no Nīderlandes, kā arī kopā ar viņu saskaņot aktuālus tematu. Man kā semināra vadītājam bija fantastiska sajūta, no Jelgavas dodot vārdu un pieslēdzot video trenerim Nīderlandē, bet pēc tam arī treneriem Indonēzijā, Indijā, Taizemē, Vācijā un citur. Mēs Latvijā bijām šī globālā notikuma iniciatoru un veidotāji," lepojas Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

"Dīvaini, bet nekas tāds cituviet nenotiek. Iespējams, mēs Latvijā protam operatīvāk noreaģēt un ātri pieņemt lēmumus, kamēr citās Eiropas valstīs pieraksts visu rūpīgi izplānot pēc vairākiem mēnešiem. Ārkārtas situācijā lēmumi ir jāpieņem ātrāk," stāsta Kristians Rozenvalds.

"Plānojam aktīvi izmantot šo dīkstāves laiku. Rīkosim seminārus katru nedēļu. Ir tik daudz tēmas, par kurām gribētos uzzināt vēl vairāk un padziļināti. Šīs ir ļoti piemērots laiks šādiem semināriem. Tagad neko citu darīt nevaram, kad atgriezīsimies ierastajā režīmā, tad tam atkal nebūs brīvā laika," stāsta Kristians Rozenvalds.

Semināri tiek rīkoti Zoom platformā. Semināri tiks tiešsaistē pārraidīti arī Youtube, kur semināra ieraksts pēcāk ir pieejams ikvienam interesentam.

9.aprīlī līdzīgā formātā notiks arī seminārs Latvijas un pasaules badmintona tiesnešiem, turklāt šo semināru ne tikai rīkos no Latvijas, bet arī kā galvenais lektors būs Latvijas badmintona tiesnesis Gunārs Lūsveris.