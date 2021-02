Latvijā uzsāk globālo intergrācijas kampaņu 'I am Badminton'

Latvijas Badmintona federācija (LBF) ir Latvijā uzsākusi Pasaules badmintona federācijas (BWF) iesākto globālo kampaņu "I am Badminton". Iesākumā badmintona spēlētājiem tiek izdalītas auto uzlīmes ar badmintonista siluetu un devīzi "I am Badminton.lv", bet martā ieplānotas vairākās tiešsaistes diskusijas par tīru un godīgu badmintona sportu, informē LBF.

Pirmā tiešsaistes diskusija būs par dopingu. Diskusija notiks trešdien, 3.martā, plkst. 15:00, Zoom platformā. Diskusijā piedalīsies Latvijas Antidopinga biroja eksperts izglītības un informācijas jautājumos Ivans Šapošņikovs, kā arī badmintona spēlētājs un Latvijas Antidopinga biroja eksperts juridiskajos jautājumos Roberts Lauris. Diskusiju vadīs Latvijas Badmintona federācijas Atlētu komisijas vadītājs Viesturs Bajārs.

Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds precizē, ka vēl ir plānotas arī diskusijas par godīgumu spēlē, par spēļu sarunāšanas draudiem, kā arī par godīgu sporta sacensību un procesa pārvaldību.

Kā pirmais publiski redzamais solis ir auto uzlīmes ar badmintonista siluetu un devīzi "I am Badminton.lv". "Šādā veidā vienlaicīgi tiek reklamēta gan globālā kampaņa, gan Latvijas Badmintona federācijas interneta lapa Badminton.lv, gan arī auto vadītājs reklamē savu piederību badmintonistu kopienai," precizē Kristians Rozenvalds.

Auto uzlīmes šobrīd ir bezmaksas pieejamas četrās badmintona inventāra tirdzniecības vietās, tai skaitā "Yonex" veikalā, Rīgā, Bruņinieku iela 53, "Latvin" veikalā, Rīgā, Ķengaraga iela 10A, "Babolat" veikalā Rīgā, Cēsu ielā 31, "RacketShop.lv" veikalā "Pepsi centrā" Rīgā, Uzvaras bulvārī 10.

Kad atsāksies turnīri, uzlīmes būs pieejamas arī Latvijas badmintona federācijas rīkotajos turnīros. Badmintona klubiem ir iespēja arī pasūtīt uzlīmes pa pastu.

Auto uzlīmes ir divās krāsās - baltas un melnas. Uzlīmes izmēri ir 12 cm x 12 cm.

Pasaules badmintona federācija 2015.gadā aizsāka globālu godīguma kampaņa "I am Clean,I am Honest, I am Badminton" ("Es esmu tīrs, es esmu godīgs, es esmu badmintons").

"Šī godīguma kampaņa ir par spēlētājiem, treneriem, tehniskajām amatpersonām un administratoriem, kas strādā kopā, lai pasargātu mūsu sportu no tādiem draudiem kā dopings, spēļu sarunāšana, nelikumīgas derības un korupcija. Badmintona spēlētāji ir šīs kampaņas centrā, jo viņiem ir tiesības sacensties tīrā un godīgā sportā," teikts Pasaules badmintona federācijas paziņojumā.

2020.gada aprīlī Pasaules badmintona federācija apstiprināja jaunus kampaņas vēstniekus. Tie ir pasaules spēcīgākie un atpazīstamākie badmintona spēlētāji, tai skaitā Pusarla V. Sindhu no Indijas, Michelle Li no Kanādas, Zheng Si Wei un Huang Ya Qiong no Ķīnas, Marc Zwiebler no Vācijas un citi.