Latvijai sudrabs Eiropas čempionātā Latīņamerikas dejās profesionāļu divīzijā

Vācijas pilsētā Karlsrūē notikušajā Eiropas čempionātā Latīņamerikas (LA) dejās Pasaules Sporta deju federācijas (WDSF) profesionāļu divīzijā 36 pāru konkurencē sudraba medaļas izcīnījuši rīdzinieki Marts Smolko un Tīna Bazikina, paveicot to trešo gadu pēc kārtas, informē Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Savukārt ļoti pārliecinošu uzvaru vēlreiz svinēja Gabriele Gofredo un Anna Matus no Moldovas.

Tāpat kā 2018. gadā, arī šogad Eiropas čempionāts WDSF profesionāļu divīzijā LA dejās tika aizvadīts Vācijā, tikai citā pilsētā - Karlsrūē, kur sacentās 36 pāri no 15 valstīm. Vislielākā pārstāvniecība bija Itālijai un Vācijai, kuras bija deleģējušas septiņus pārus. Otro gadu pēc kārtas savu absolūtā favorīta statusu apliecināja trīskārtējie pasaules čempioni amatieru konkurencē Gabriele Gofredo un Anna Matus, kuri vienīgie ieguva virs 190 punktiem (195,900) un tuvākos konkurentus apsteidza vairāk nekā par deviņiem punktiem.

Tikmēr Martam Smolko un Tīnai Bazikinai savu ierasto otro vietu nācās nosargāt līdzīgā duelī ar saviem kādreizējiem sīvajiem konkurentiem cīņā par iekļūšanu desmitniekā lielajos čempionātos WDSF amatieru pāru vidū Vinčenco Mariniello un Sāru Kasīnī no Itālijas. Katrā dejā Latvijas pāris ieguva par dažām punkta desmitdaļām vairāk, kas piecu deju kopsummā deva 1,2 punktu pārsvaru. Līdz ar to Marts ar Tīnu izcīnīja otro vietu, bet itāļi savā debijā profesionāļu divīzijā tika pie bronzas godalgām. Pārējo trīs fināla pāru sniegums no Krievijas, Moldovas un Itālijas neizpelnījās tiesnešu kolēģijas augstu vērtējumu, un viņi no trijnieka atpalika par desmit un pat vairāk punktiem.