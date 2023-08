Latvijai trīs čempionu tituli ĒC jauniešiem ātrspēlē 100 lauciņu dambretē ātrspēlē

Tallinā Eiropas jauniešu čempionātā 100 lauciņu dambretē trešdien, 9. augustā, norisinājās noslēdzošās sacensības ar ātrspēles (blics) laika kontroli. Latviju pārstāvēja sešdesmit septiņi mūsu jaunie dambretisti, kuri startēja visās vecuma grupās. Latvijas jaunie dambrestiti izcīnīja septiņas medaļas, no tām trīs zelta godalgas, trīs sudraba un vienu bronzas godalgu, līdz ar to komandu ieskaitē Latvijas komanda kļuva par uzvarētāju, tāpat kā dienu iepriekš sacensībās ar ātrās dambretes laika kontroli.

U10 vecuma meiteņu grupā startēja divdesmit piecas dambretistes, no tām desmit jaunās spēlētājas no Latvijas. Mūsu jaunā spēlētāja Luīze Gudēvica Liepiņa sasniedza izcilu rezultātu, iegūstot sešpadsmit punktus un izcīnot čempiones titulu. Vicečempiones tituls un sudraba medaļa otrai mūsu spēlētājai Varvarai Ivanovai ar iegūtajiem piecpadsmit punktiem, bet Anna Ļebedinska ar vienpadsmit punktiem ieņēma augsto ceturto vietu.

U10 vecuma zēnu grupā startēja trīsdesmit seši jaunie dambretisti, tai skaitā sešpadsmit spēlētāji no Latvijas. Izcili jau atkal startēja mūsu jaunie spēlētāji, Toms Andersons ieguva piecpadsmit punktus un izcīnīja čempiona titulu, Maksims Novickis ar četrpadsmit punktiem izcīnīja otro vietu un sudraba medaļu, Daniels Sokols ar trīspadsmit iegūtajiem punktiem izcīnīja augsto piekto vietu.

U13 vecuma meiteņu grupā startēja divdesmit piecas dambretistes, no tām septiņas jaunās spēlētājas no Latvijas. Mūsu jaunā dambretiste Evelīna Orlovska ieguva divpadsmit punktus, izcīnot augsto ceturto vietu, bet Natālija Paškova arī ar divpadsmit punktiem ierindojās sestajā vietā.

U13 vecuma zēnu grupā startēja četrdesmit viens jaunais dambretists, tai skaitā trīspadsmit spēlētāji no Latvijas. Mūsu spēlētājs Martinas Masanauskas, iegūstot trīspadsmit punktus, izcīnīja augsto ceturto vietu, Ernests Kalniņš ar divpadsmit punktiem ierindojās piektajā vietā.

U16 vecuma meiteņu grupā startēja trīsdesmit piecas dambretistes, no tām piecas jaunās spēlētājas no Latvijas. Mūsu dambretiste Valda Vasariete, izcīnot četrpadsmit punktus, kļuva par Eiropas jauniešu čempioni, Alisa Orlova ieguva trīspadsmit punktus, izcīnot trešo vietu un bronzas medaļu.

U16 vecuma zēnu grupā startēja divdesmit deviņi jaunie dambretisti, tai skaitā septiņi spēlētāji no Latvijas. Mūsu favorīts Pēteris Kripans izcīnīja otro vietu un sudraba medaļu, iegūstot piecpadsmit punktus, Roberts Serpāns ar vienpadsmit punktiem ierindojās augstajā sestajā vietā.

U19 vecuma grupā juniorēm startēja sešpadsmit dambretistes, no tām piecas spēlētājas no Latvijas. Labāko rezultātu no mūsu spēlētājām sasniedza Darja Drabova, kura izcīnīja deviņus punktus un septīto vietu.

U19 vecuma grupā junioriem startēja divdesmit septiņi jaunie dambretisti, tai skaitā četri spēlētāji no Latvijas. Vissekmīgāk cīnījās mūsu spēlētājs Kristers Lapiņš, kurš, iegūstot divpadsmit punktus, izcīnīja augsto ceturto vietu.