Latvijas badmintona izlasei Eiropas čempionāta kvalifikācijā zaudējumi visās spēlēs

Latvijas badmintona izlase Eiropas jaukto komandu čempionāta kvalifikācijas turnīrā Portugālē zaudēja visās četrās komandu spēlēs, kā arī visās 20 individuālajās spēlēs. Tikai sieviešu vienspēlēs Jekaterinai Romanovai izdevās uzvarēt vismaz vienu setu spēlē pret ukrainieti Mariju Ulitinu.

Apakšgrupas uzvarētājs noskaidrosies sestdien spēlē starp Spāniju un Skotiju, savukārt spēlē starp Ukrainu un Portugāli tiks noskaidrots apakšgrupas 3.vietas ieguvējs. Latvijas komanda jau sesdien vakarā atgriezīsīes Latvijā.

Eiropas jaukto komandu čempionāta kvalifikācijas grupu turnīri no 9. līdz 12.decembrim vienlaicīgi notiek četrās valstīs – Portugālē, Austrijā, Beļģijā un Anglijā. Apakšgrupu uzvarētāji izcīnīs iespēju piedalīties Eiropas jaukto badmintona komandu čempionātā, kas 2021.gada februārī notiks Somijā.

Jaukto badmintona komandu čempionātā valstsvienību spēlē sastāv no piecām spēlēm: vīriešu un sieviešu vienspēles, vīriešu un sieviešu dubultspēles un jauktās dubultspēles. Eiropas čempionāts jauktajām komandām notiek reizi divos gados. Tāpat reizi divos gados notiek arī Eiropas čempionāti vīriešu un sieviešu komandām.

Latvijas izlase uz Portugāli ir devusies minimālajā 4 spēlētāju sastāvā: Andis Bērziņš (Valmiera), Reinis Šefers (Babīte), Jekaterina Romanova (Sigulda) un Liāna Lencēviča (Sigulda). Andis Bērziņš būs arī kā komandas spēlējošais treneris.

"Žēl, protams, ka rezultāts ir tāds. Cerējam uz vairāk uzvarētām spēlēm un setiem. Gribējām iepriecināt gan sevi, gan arī cilvēkus, kuri Latvijā skatījās mūsu spēļu tiešraides. Bet, vienu gan gribētos uzsvērt, ka nospēlējām savā līmenī, un uzskatu, ka visi spēlētāji izlika sevi maksimumā, cīnījāmies par katru punktu," rezumē Andis Bērziņš.

"Jāņem vērā arī tas, ka šobrīd uzskatāmi ir redzams spēļu pieredzes trūkums. Citās valstīs elites spēlētāji turpina spēlēt savās komandas virslīgas turnīros, savukārt Latvijā mums pēdējās sacensības bija septembrī," komentē Andis Bērziņš.

"Mazliet nepaveicās arī ar kalendāru. Ja spēle pret Portugāli būtu bijusi pēdējā, mēs noteikti pret viņiem būtu nospēlējuši labāk, nekā tas mums sanāca turnīra atklāšanas spēlē, kad bija jūtams gan komandas spēlētāju nogurums pēc 24 stundu garā ceļa, gan arī nebijām vēl saspēlējušies savā starpā un atguvuši spēles garšu," stāsta Andis Bērziņš.

Eiropas čempionāta kvalifikācijas grupas turnīrs Portugālē notiek saskaņā ar vietējo varas iestāžu apstiprināto Covid-19 protokolu. Visu komandu spēlētāji atradās noslēgti viens no otra, katrai komandai savs transporta līdzeklis, nekādas savstarpējas tiešās saskarsmes ar citu komandu spēlētājiem, organizatoriem un tiesnešiem. Visiem spēlētājiem bija jāveic laboratoriska izmeklēšana Covid-19 infekcijas diagnostikai 72 stundas pirms ierašanās Portugālē, kā arī bija jāveic atkārtots izmeklējums uz vietas Portugālē.

Portugāles apakšgrupā sākotnēji bija ielozēta arī Lietuvas izlase, bet pēc neveiksmīgā Lietuvas junioru izlases brauciena uz Eiropas junioru čempionātu Somijā, tika nolemts atsaukt Lietuvas izlasi no dalības Eiropas jaukto komandu čempionātā. Atgādinām, ka Lietuvas komandai ierodoties Somijas pilsētā Lahti uz īpaši izveidoto "burbuli", komandas trenerim tika diagnosticēts Covid-19, tāpēc visa komanda bija spiesta doties karantīnā un neviens no komandas nevarēja piedalīties Eiropas junioru čempionātā.

"Arī mums bija daudz pārdomas par to, vai ir jēga braukt. Ir gan Covid-19 apdraudējumi un radītās grūtības, gan arī apakšgrupa Portugālē ir tāda, no kuras ir gandrīz bezcerīgi izkļūt. No otras puses, tā ir motivācija tiem Latvijas profesionālajiem spēlētājiem, kuri šajos grūtajos apstākļos ir turpinājuši ikdienā individuāli trenēties. Tā ir iespēja kopīgi radīt badmintona svētkus līdzjutējiem Latvijā un visā Eiropā, jo visas spēlēs būs skatāmas tiešraidē," skaidro Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds.

"Tas ir pozitīvi, ka mūsu spēlētājiem bija iespēja pēc ilgāka laika atkal spēlēt starptautiskā līmenī. Skaidrs, ka Covid-19 pandēmijas dēļ iespējas piedalīties starptautiskos turnīros ir stipri ierobežotas. Šāda iespēja piedalīties Eiropas čempionātā mūsu spēlētājiem notiekti nāca tikai par labu," uzskata Latvijas Badmintona federācijas Treneru komisijas vadītājs Niks Podosinoviks.