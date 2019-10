Latvijas badmintonistiem 39. vieta pasaules U-19 čempionātā

Nedēļas nogalē Kazaņā noslēdzās pasaules U19 čempionāts badmintonā komandām, kurā Latvijas komanda ieņēma 39. vietu, bet turnīrā pirmo reizi uzvarēja Indonēzija, finālā ar 3-1 pieveicot Ķīnu. No 7. līdz 13.oktobrim Kazaņā notiks pasaules U19 individuālais čempionāts, kurā piedalās arī septiņi spēlētāji no Latvijas.

Bronzas medaļas Kazaņā izcīnīja Japānas un Taizemes komandas. Starp pasaules spēcīgākajām junioru komandām bija arī divas no Eiropas - 6.vietu izcīnīja Dānijas juniori, kuri spēlē par 5.vietu piekāpās Honkongas junioriem, bet Francija palika 8.vieta, jo spēlē par 7.vietu zaudēja Dienvidkorejai.

Iepriekš par Pasaules U19 čempioniem bija kļuvušas tikai 3 valstu komandas - 2011.gadā Malaizija, 2006. un 2013.gadā Dienvidkoreja, bet visas pārējās 13 reizes ir uzvarējusi Ķīnas komanda, tai skaitā 5 pēdējos gadus pēc kārtas, sākot ar 2014.gadu. Tādējādi šis Indonēzijas panākums Kazaņā ir ļoti vēsturisks.

Visas četras fināla spēlēs Kazaņā bija triju setus garas, turklāt izšķirošā sieviešu dubultspēle ieilga 88 minūtes. Lai noskaidrotu čempionus bija nepieciešamas piecas stundas un 20 minūtes. Indonēziešiem bija iespēja pabeigt spēli jau līdz ar vīriešu vienspēli, kas bija 3. spēle, jo trešajā setā Indonēzijas spēlētājs Bobby Setiabudi bija vadībā ar 20:16, taču ķīnietis Liu Liang atspēlējas un šo spēli uzvarēja, tādējādi saglabājot izredzes Ķīnas komandai. Savukārt Ķīnas sieviešu dubultspēļu pāris Li Yi Jing & Tan Ning izšķirošajā spēlē neizmantoja savu mačbumbu 2.setā, dodot Indonēzijas pārim Febriana Dwipuji Kusuma & Putri Syaikah iespēju atspēlēties ne tikai otrajā setā, bet vēlāk uzvarēja arī trešo setu, tādējādi izcīnot arī Indonēzijas pirmo uzvaru Pasaules U19 komandu čempionātā.

Pasaules junioru (U19) čempionāts notiek kopš 2000.gada. Līdz 2008.gadam čempionāts notika reizi divos gados, bet sākot ar 2009.gada čempionāts tas notiek katru gadu, rudenī. Pirms gada čempionāts notika Kanādas pilsētā Toronto, un šajā čempionāta Latvijas izlase nepiedalījās. 2017.gadā Latvijas jaunieši kopā ar treneri Andi Bērziņu piedalījās čempionātā, kurš notika Indonēzijā, bet 2016.gadā Latvijas komanda kopā ar treneri Aināru Gurecki piedalījās čempionātā, kurš notika Spānijas pilsētā Bilbao. Nākamgad Pasaules junioru čempionāts notiks Jaunzēlandē.

Pasaules junioru (U19) komandu čempionātā šogad piedalās 43 komandas. Kazaņā bija arī 22 komandas no Eiropas, tai skaitā arī komandas no visām Latvijas kaimiņvalstīm - Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Lietuvas. Tāpat Pasaules čempionātā piedalījās arī komandas no Ziemeļamerikas un Dienvidamerikas, Āfrikas un Okeānijas, kā arī Āzijas, kur badmintons ir īpaši populārs un daudzviet ir populārākais sporta veids.

Latvijas U19 izlasē bija 7 juniori - Diāna Stognija un Mārtiņš Ķirkums no Rīgas, Amanda Azarova, Anna Kupča, Annija Rulle-Titava un Alens Zandovskis no Siguldas, Kristaps Vārna no Talsiem. Latvijas U19 izlases treneris ir Ainārs Gureckis.

Latvijas komandai šogad pasaules čempionātā bija 6 spēles, tai skaitā 2 uzvaras un 4 zaudējumi. 43 komandu konkurencē Latvija palika 39.vietā, pēdējā spēlē par 39.vietu uzvarot Armēniju. Loti būtiska Latvijas komandai bija uzvara pret Mongoliju, jo dēļ šīs uzvaras Latvija turpināja cīņu par 33.-40.vietu, nevis devās uz 3 komandu turnīru par 41.-43.vietu, kurā bez Mongolijas bija arī Islande un Uganda.

Labāks nekā Latvijas komandai šis čempionāts izvērtās mūsu kaimiņvalstīm. Igauņi izcīnīja 21.vietu, apakšgrupas turnīrā zaudējums pret Šveici, bet uzvarot Mongoliju un Baltkrieviju, savukārt turnīrā par 17.-23.vietu sākumā zaudējums pret Čehiju, bet vēlāk uzvarēta Ungārija un Slovākija.

Lietuvas juniori no savas apakšgrupas izkļuva kā otrie, uzvarot Islandi, bet zaudējot Vācijai un Skotijai. Tālāk lietuvieši cīnījās par 25.-32.vietu un izcīnīja 28.vietu, pirmajā spēlē uzvarot Uzbekistānu, bet vēlāk zaudējot Šrilankai un Zviedrijai.