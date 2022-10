Latvijas bokserim Ramlavam Polijā pēc uzvaras atņem jostu

Latvijas bokseris Artjoms Ramlavs sestdien Polijā uzvarēja cīņā par Starptautiskās Boksa organizācijas (IBO) kontinentālā čempiona jostu vieglajā svarā uzvarēja, taču īsi pēc cīņas beigām pasākuma organizatori uzvarētājam jostu atņēma, vēsta Latvijas sportista pārstāvji.

Ramlavs stājās pretī Polijas bokserim Daminam Vžesinskim, kurš karjeras laikā uzvarējis 26 no 30 aizvadītajām cīņām.

Latvijas bokserim, kurš profesionālajā boksā līdz šim ticis pie 15 panākumiem, jau piektajā raundā izdevās panākt pretinieka nokrišanu zemē, un tiesnesis skaitīja nokdaunu, taču atlikušajos piecos raundos polis spēja parādīt atzīstamu sniegumu.

Bizarre scenes!

Artjoms Ramlavs was initially handed a decision win over Damian Wrzesiński last night.

Moments later, the decision was reversed, with the Latvian fighter literally having the IBO belt stripped off him...#Boxing pic.twitter.com/xGmFw0ZJwi