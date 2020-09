Latvijas burātāja Ēlerte kļūst par Igaunijas 2020. gada čempioni

Aizvadītajās brīvdienās Tallinā notika Igaunijas čempionāta ceturtais posms burāšanā. Trīs dienas "Laser Radial" laivu klasē par uzvaru cīnījās arī Latvijas burātāji – Roberts Štāls-Buls, Agija Ēlerte un Kārlis Junkers. Un tieši Latvijas jaunieši 26 burātāju konkurencē ieņēma visus trīs uzvaras pjedestāla pakāpienus – Štālam-Bulam zelts, Ēlertei sudrabs un Junkeram bronza. Tikmēr čempionāta sezonas kopvērtējumā pēc šogad aizvadītiem četriem posmiem Ēlerte kļuva par Igaunijas čempioni "Laser Radial" olimpiskajā laivu klasē, ziņo Latvijas Jūras burāšanas asociācija (LJBA).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Šī ir pirmā reize, kad kāds no latviešiem izcīna Igaunijas reitingā pirmo vietu "Laser Radial" laivu klasē un tas nes dubultu prieku un gandarījumu, ka tieši man ir izkritis tas gods kļūt par pirmo pārstāvi no Latvijas. Mūsu burātāji var! Esmu īpaši priecīga, jo viens no sezonas mērķiem, nu, ir piepildīts," atzīst Ēlerte par izcīnīto kaimiņvalsts čempiones titulu un iegūto pirmo vietu Igaunijas reitingā gan kopvērtējumā, gan sieviešu ieskaites grupā, kā arī U21 meiteņu ieskaites grupā.

Igaunijas čempionāta ceturtajā posmā Ēlerte ieņēma augsto otro vietu, atpaliekot no Štāla-Bula par četriem punktiem. Kā paskaidroja sportiste, laikapstākļi šajā posmā bija īpaši skarbi – spēcīgs vējš, lieli viļņi un auksts ūdens, kas padarīja noslēdzošo čempionāta posmu par īstu izturības braucienu. "Bija liels izaicinājums turēt līdzi saviem komandas biedriem, kas ir kārtīgi dzelzs vīri. Tik stiprā laikā, lai brauktu pa priekšu un tiktu galā ar spējām vēja brāzmām, ir nepieciešama ļoti laba fiziskā sagatavotība," papildina Ēlerte, kas izceļ savu komandas biedru teicamo izturību un meistarību.

Viņa arī norāda, ka visi trīs sportisti pārstāv vienu klubu Sporta burāšanas akadēmiju (Klubs 360), un ikdienas treniņi sportistiem notiek nevis jūrā, bet gan Ķīšezerā. "Mūsu nelielā pieredze burāt tik stiprā laikā jūras ūdeņos nepadarīja vieglāku cīņu par uzvaru, bet tāpēc šai uzvarai ir īpaši patīkama garša," smaidot nosaka jaunā Igaunijas čempione.

Kopumā Štāls-Buls uzvaru ceturtajā Igaunijas čempionāta posmā izcīnīja ar desmit punktiem, Ēlertei – 14 punkti un Junkeram – 27 punkti. Tuvākais Igaunijas burātājs Kaspars Raus no godalgotajām vietām atpalika par 11 punktiem, ierindojoties ceturtajā vietā un, kopvērtējumā iegūstot 38 punktus, kas apliecina Latvijas burātāju pārliecinošo atrāvienu no citiem kaimiņvalstu sportistiem. Igaunijas čempionāta ceturtā posma kopvērtējumā Latvijas jaunie burātāji izcīnīja šādas uzvaras:

Roberts Štāls-Buls – 1. vieta posma kopvērtējumā un 1. vieta U19 jauniešu ieskaites grupā

Agija Ēlerte – 2. vieta posma kopvērtējumā, 1. vieta sieviešu ieskaites grupā un 1. vieta U21 meiteņu ieskaites grupā

Kārlis Junkers – 3. vieta posma kopvērtējumā un 2. vieta U19 jauniešu ieskaites grupā

Čempionāta 4.posma rezultāti: https://ej.uz/EST_Champ_IVposms

Atskatoties uz aizvadītajām sacensībām sportisti norāda, ka pirmajā sacensību dienā, piektdien, vējš bija stabils ap desmit metriem sekundē, bet brāzmas – 13 metri sekundē. Vējš bija no jūras un tas ļāva izveidoties lieliem viļņiem, kas lika pasvīst arī sacensību organizatoriem, cīnoties ar boju izlikšanu, jo enkuri nemitīgi izslīdēja. Kurss pret vēju esot bijis pamatīgs pārbaudījums, bet pavēja kurss gluži pretēji – skaists un ātrs lidojums, kad laivas ātrums brīžiem sasniedza pat 24 kilometrus stundā. Pirmajā dienā notika divi braucieni un visi trīs latvieši pieteica sevi pjedestālam, Ēlertei ierindojoties galvgalī.

Otrā dienā vējš bija vien nedaudz mierīgāks, tomēr arvien brāzmains – ātrums starp astoņiem un 11 metriem sekundē. Sestdien notika četri braucieni un kā norāda mūsu sportisti, konkurence bija cienījama arī no igauņu puses. Katrā no braucieniem bija kāds, kas lika pastrādāt vairāk un neļāva atslābt. Kopumā Štals-Buls kreicēs izrādījās pārāks un pārliecinoši spēja atrauties no pārējiem, šādi jau otrajā dienā viņš pieteica sevi uzvarai, apsteidzot Ēlerti. Pēc pirmajām divām sacensību dienām gan Štāls-Buls, gan Ēlerte izvirzījās sacensību flotes priekšgalā ar pārliecinošu punktu atrāvienu.

Noslēdzošajā sacensību dienā vējš bija vismainīgākais un visspēcīgākais. Latvijas sportisti izvirzīja galveno uzdevumu – noturēt savas pozīcijas un panākt visiem latviešiem iekļūšanu top 3. Štālam-Bulam bija priekšā cīņa par pirmo vietu, Ēlertei par otro, bet Junkeram vajadzēja atgūt trešo, jo, pēc otrās sacensību dienas, viņš ar vienādu punktu skaitu bija piekāpies igaunim Rausam, atkrītot uz ceturto vietu.

Šo situāciju ļoti ātri laboja pirmais svētdienas brauciens, kad Junkers izcīnīja pirmo vietu un izredzes latviešiem pārvest mājās visas trīs medaļas kļuva pavisam reālas. Ēlerte gan pieļāva kļūdu svētdienas otrajā braucienā un pieskārās bojai. Tā rezultātā bija spiesta taisīt 360 grādu soda pagriezienu. Jauno sportisti otrajā braucienā piemeklēja arī tehniskas ķibeles – bija ieķērusies buras atsaite, kas neļāva strādāt ar buru, to pievelkot un atbrīvojot.

Neraugoties uz nepieciešamību apstāties otrajā aplī, lai salabotu atsaiti, Ēlerte tomēr iemanījās finišēt atkal otrā. Arī Junkeram otrais starts nebija veiksmīgs, viņš uz starta līnijas apgāzās un atpalika no pārējiem sportistiem sākotnēji par aptuveni divām minūtēm, tomēr sīvā cīņā otrajā braucienā finiša līniju šķērsoja ceturtais, kas ļāva saglabāt kopvērtējumā trešo vietu. Šāda secība kopvērtējumā arī palika līdz pat noslēdzošajam braucienam.

"Sacensības bija ļoti labas. Visas trīs dienas bija stiprs vējš un visu noteica tehniskā meistarība, spēja izstūrēt lielos viļņus un fiziskā noturība. Esmu šobrīd ļoti labā fiziskā sagatavotībā, spēju attīstīt vislielāko ātrumu un spēju visilgāk atkantēt laivu. Šī bija viena no regatēm, kad katra minūte, kuru pavadu sporta zālē atmaksājās rezultātos," pēc uzvaras Igaunijas čempionāta ceturtajā posmā saka Štāls-Buls. Viņš arī neslēpj, ka sacensību laikā pieļāvis vairākas kļūdas, kuras plāno turpmāk treniņu laikā atstrādāt. Tāpat Štāls-Buls izceļ konkurentus, "visi cīnījās ne pa jokam."

Arī Junkers ir apmierināts ar sacensībām, spēcīgo konkurenci un savu sniegumu. "Sacensības bija ļoti labi organizētas visas trīs dienas," stāsta trešās vietas ieguvējs, atklājot "pēc pirmās sacensību dienas, kad visi iebraucām pirmajā trijniekā, bija doma, ka uzvara ir mūsu un Igaunijas sportisti nesastādīs lielu konkurenci, bet pamatā cīnīsimies savā starpā. Tomēr jau otrajā dienā, kad atkritu uz ceturto vietu, dabūju nostrādāt uz visiem 100 procentiem, lai iekļūtu atpakaļ trijniekā."

Lai arī burāšanas sezona Latvijā tuvojas noslēgumam, vēl šajās brīvdienās ir paredzēta "Laser Radial" laivu regate Ķīšezerā, kur mērosies spēkiem Latvijas vadošie šīs klases burātāji. Ja Covid-19 vīrusa ierobežojumu dēļ netiks atceltas sacensības Eiropā, Štāls-Buls un Junkers apsver iespēju piedalīties arī "Eiropas Laser Radial U19 jauniešu čempionātā" Francijā, bet Ēlerte ir ieplānojusi pārstāvēt Latviju vēl šogad Lietuvā "Laser Radial" laivu klases sacensībās "Rudens vejas", Polijā "Laser Radial senioru Eiropas čempionātā" un Melnkalnē "Laser U21 Eiropas čempionātā".

Agija Ēlerte ir Latvijas pretendente Vasaras olimpiskajām spēlēm Tokijā "Laser Radial" laivu klasē un tiklīdz pasaules burāšanas organizācija "World Sailing" izziņos olimpisko spēļu noslēdzošās kvalifikācijas datumu, 20 gadus jaunā sportiste plāno piedalīties šajā kvalifikācijā un iegūt iespēju doties uz Tokiju, lai cīnītos par olimpiskajām medaļām.