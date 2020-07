Latvijas burātāji cīņā par uzvaru posmā apsteidz ar Igaunijas prezidentes komandu 'Muhu Vaina' regatē

"Muhu Vaina" regatē teicamu sniegumu vienā no sarežģītākajām distancēm ar mainīgu vēju demonstrēja Latvijas komanda "RTS BALTIC" ar kapteini Juri Kukli, izcīnot pirmo vietu, informēja Latvijas Jūras burāšanas asociācija.

Izaicinājums Latvijas komandai bija īpaši liels, jo komanda ORC3 grupā burā uz nelielas 28 pēdas jeb 8.5 metrus garas jahtas vien divu cilvēku sastāvā. Kā atzīst uzvarētāji, īpašu gandarījumu sniedz tas, ka izdevās iegūt pirmo vietu ne tikai līdz šim smagākajā sacensību posmā, bet arī pirmajiem šķērsot finiša līniju 107 jahtu lielā konkurencē.

"Šis bija mūsu posms, jo jahta bija sagatavota, lai tā būtu konkurētspējīga vieglā vējā. Mēs apņēmām pirmie visas no sacensību distances markām un pirmie ienācām finišā. Sekojām laika prognozei un izvēlējāmies iet gar kontinentālo piekrasti. Kopumā domāju, ka šī bija stūrmaņu distance – lēnie un mainīgie vēja apstākļi bija pārbaudījums, kas prasīja milzīgu pacietību un milzīgu emociju kontroli. Un tieši pacietība līdz ar izvēlēto ātrāko kursu nokļūšanai gala punktā atnesa mums šoreiz veiksmi," par aizvadītās nakts sniegumu stāstīja Artūrs Skroderis no "RTS BALTIC" komandas.

Skroderis arī atklāj, ka tieši "RTS BALTIC" komandas sniegtais rezultāts noteica arī pārējām grupas laivām finiša kontrollaiku, kādā bija nepieciešams iekļauties. Tieši šī iemesla dēļ 15 komandām no 19 tas netika ieskaitīts un vien četras komandas ieguva rezultāta punktus trešajā posmā. Secīgi sacensību organizatori lēma par distances kontrollaika palielināšanu ceturtajā sacensību distancē. Skroderis. atbildot uz jautājumu par sīvākajiem konkurentiem, neslēpj, ka trešajā posmā ORC3 grupā lielāko konkurenci sastādīja tieši dāmu komanda "PILOILLERI III", kurā burāja arī Igaunijas prezidente Kersti Kaljulaida.

"Mūsu aizvadītās dienas rezultātu atnesa skrupuloza laika prognozes izpēte un spēja sadalīt spēkus, jo nav noslēpums, ka vairāk nekā 12 stundas saglabāt koncentrāciju ir ļoti grūti. Mēs centāmies izmantot katru vēja maiņu un, jāatzīst, ka mūsu laiva ierasti rāda labāko sniegumu tieši pretvēja kursos," pārdomās par trešā posma rezultātiem dalījās arī jahtas GURU kapteinis Arnis Remess. Viņa vadītā komanda ierindojās aizvadītās dienas regatē piektajā vietā, kā arī ieguva pirmo vietu starp kruīza jahtām, kurām "Muhu Vaina" sacensībās ir paredzēta atsevišķa grupa un apbalvojumi.

Trešajā sacensību posmā lēnā vēja dēļ organizatori bija spiesti pielāgot distanci un dalībnieki noburāja aptuveni 60 jūras jūdzes jeb 110 kilometru maršrutā no Pērnavas līdz Kuivastu. "Tas bija sarežģīti. Mums nācās saīsināt sacensību distanci teju par pusi no sākotnēji plānotā maršruta. Iemesls bija ļoti nelielais vējš, ko uzrādīja visi prognožu modeļi," pauda "Muhu Vaina" regates galvenais tiesnesis Jūri Sobers. Pēc finiša visas jahtas devās uz Kārdlas ostu Hījūmā salā, izmantojot dzinējus, kur vakar notika posma laureātu apbalvošana.

Kā atklāj sacensību organizatori šis posms bija ļoti smags kā burātājiem tā arī organizatoriem. Starts tika dots otrdien pulksten 10.00 no rīta, bet viss pārgājiens līdz Kārdlai ieilga līdz pat nākamās dienas vidum, kad visas jahtas veiksmīgi nonāca ceturtā posma starta ostā Hījumā salā, no kurienes šodien regate startē tālāk. Pirmā jahta, kas šķērsoja finišu to paveica īsi pēc pulksten 22.00 un tā bija Latvijas jahta RTS BALTIC.

"Ceturtais sacensību posms šodien ir regates garākais posms. Vēja prognoze ir daudz labāka šodienai, bet, ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, mēs esam gatavi arī saīsināt kursu, ja būs nepieciešams," papildina J.Sober. Visa regates flote šodien dodas pārgājienā no Kārdlas ostas Hījumā salā uz Haven ostu Kakumāe, netālu no Tallinas. Kopējā regates distance ir plānota ap 65 jūras jūdzēm jeb aptuveni 120 kilometri.

Latviju 63. Muhu Vaina sacensībās pārstāv piecas komandas un šā brīža rezultāti pēc aizvadītiem trīs posmiem:

ORC1 grupā (26 jahtu konkurencē):

9.vieta - SPIRIT (buras Nr. SWE 550), kapteinis Kristaps Remess,

10.vieta - GURU (buras Nr. LAT 352), kapteinis Arnis Remess,15. vieta - PROJECT A1 (buras Nr. LAT 424), kapteinis Gatis Graudums,20.vieta - GABRIEL (buras Nr. LAT 3), kapteinis Andris Zirdziņš

ORC3 grupā (19 jahtu konkurencē):

6.vieta - RTS BALTIC (buras Nr. EST 919), kapteinis Juris Kuklis