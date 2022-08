Latvijas čempionāts boksā pirmo reizi notiks 'Rimi' Olimpiskajā centrā

Šajā nedēļas nogalē Latvijas boksa federācija (LBF) rīko kārtējo Latvijas čempionātu boksā, kas pirmo reizi notiks Rimi Olimpiskajā centrā Rīgā, Grostonas ielā 6b. Cīņas par čempionu tituliem sāksies sestdien, 27. augustā, plkst. 14.00, fināli – svētdien, 28. augustā, plkst. 12.00.

Šogad LBF rīkotajās sacensībās būs iespēja redzēt mūsu sporta pasaules, un ne tikai boksa zvaigznes – pirmajās rindās būs slaveni cīņu sporta, svarcelšanas un citu sporta veidu veterāni, olimpisko spēļu, pasaules un Eiropas čempionātu uzvarētāji un medaļnieki. Godinot slavenos meistarus, LBF vēlas demonstrēt paaudžu pēctecību, iepazīstinot Latvijas čempionāta dalībniekus un viesus ar leģendārām personībām, kuru vārdi spilgti ierakstīti vēstures grāmatās.

Latvijas čempionāts kopumā pulcēs vairāk nekā 100 dalībnieku: pieaugušos (vecumā no 19 līdz 40 gadiem), U-19 jauniešus un sievietes. Viss Latvijas boksa zieds cīnīsies par tituliem 13 svara kategorijās. Dalībnieki pieteikti no visdažādākajām Latvijas vietām, kas apliecina Latvijas boksa decentralizāciju un attīstību mūsu valsts reģionos. Latvijas čempionātā sacentīsies sportisti no Rīgas un Daugavpils, Jūrmalas un Jelgavas, Jēkabpils un Liepājas, Ventspils un Saldus, Ķekavas un Olaines, Ogres un Ķeguma, Cēsīm un Limbažiem.

Latvija neatpaliks arī no pasaules tendencēm profesionālo bokseru piesaistīšanā: šogad dalībnieku pulkā būs Mārcis Grundulis un Francis Rozentāls, un ar savu meistarību priecēs arī Latvijas boksa veterāns – 39 gadus vecais Eduards Kļaviņš.

Slavenus vārdus varēs atrast arī starp pārējiem dalībniekiem. Neskatoties uz saspringto starptautisko kalendāru, valsts čempionātā piedalīsies mūsu komandu līderes Beatrise Rozentāle (pagājušā gada Pasaules jaunatnes čempionāta U-19 un Eiropas čempionāta 2022 uzvarētāja) un Laura Jakovļeva (Eiropas jaunatnes čempionāta 2022 sudraba medaļniece), kā arī Kitija Zarberga un Renāts Šarovs, kuri patīkami pārsteidza ar medaļām Eiropas U-19 čempionātā (Pasaules U-19 čempionāts notiks novembrī Spānijā).