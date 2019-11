Latvijas duets sasniedz pusfinālu pasaules čempionātā standartdejās jauniešiem

Pēc gada pārtraukuma Latviju pusfinālā pasaules čempionātā jauniešiem (16-18 g.) Standartdejās (ST) ieveduši rīdzinieks Andrejs Griņēvičs un Kornēlija Dobrovoļskite, kuri pagājušajā nedēļas nogalē Timišiorā (Rumānija) 71 pāra konkurencē ieguva 11.vietu, informē Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Veiksmīgs starts izdevās arī rīdziniekiem Robertam Andersonam un Katrīnai Maksimovai, kuri sasniedza ceturtdaļfinālu un ierindojās 23.vietā. Tikmēr unikālu panākumu – trešais pasaules čempionu tituls šogad – sasniedza Vladislavs Untu un Poļina Barišņikova no Moldovas.

Ja pirms nedēļas pasaules čempionātā jauniešiem Latīņamerikas dejās Latvijas pāriem neizdevās veiksmīgs starts, un ceturtdaļfināls gāja secen, tad ST deju pāri no SDK "Dzintars" uzrādīja daudz labākus rezultātus un sagādāja pozitīvas emocijas.

Pirmās divas kārtas Andrejs Griņēvičs ar Kornēliju Dobrovoļskiti pārvarēja ļoti viegli, taču ceturtdaļfināls Latvijas vicečempioniem neiesākās cerīgi, jo pirmajā dejā Lēnajā valsī tika nopelnīts tikai viens punkts no deviņiem. Par laimi turpinājums izvērtās krietni veiksmīgāks, un mūsu pāris ļoti spraigā cīņā ar 12.rezultātu tomēr sasniedza cerēto pusfinālu, līdz kam pavisam maz pietrūka Eiropas čempionātā. Eiropas čempionāta 7.vietas ieguvēji 10 dejās Andrejs un Kornēlija izcīnīja 11.vietu, pirmo reizi dejoto pusfinālā pasaules čempionātos.

Tāpat kā kluba biedri arī Roberts Andersons un Katrīna Maksimova pasaules čempionātā spēja sasniegt par vienu kārtu augstāk nekā Eiropas čempionātā, kur SDK "Dzintars" pāris ierindojās dalītā 25.-27.vietā. Roberts un Katrīna ļoti pārliecinoši iekļuva ceturtdaļfinālā, kur līdzvērtīgā cīņā ar vairākiem pāriem uzrādīja 23.rezultātu. Tas abiem bija pirmais kopīgais ceturtdaļfināls pasaules čempionātos.

Par uzvaru ļoti sīvi cīnījās tie paši trīs pāri, kas Eiropas čempionātā. Lai arī no tiesnešiem visvairāk pirmās vietas saņēma Sebastians Zikoane/Anca Copos no Rumānijas un Ivans Rešetņikovs/Jeļizaveta Harinova no Krievijas, tomēr uzvaru svinēja Vladislavs Untu un Poļina Barišnikova, kuri ieguva pirmās vietas četrās dejās. Līdz ar to moldāvi uzvarēja visās trijās deju programmās – ST dejās, Latīņamerikas dejās un 10 dejās, paveicot to Eiropas un pasaules čempionātos. Tango dejā pirmo vietu ieguvušie rumāņi vēlreiz izcīnīja sudraba medaļas, bet atkal bronza tika krieviem.

Nākamo sestdien, 30.novembrī, Lietuvas galvaspilsētā notiks pasaules čempionāts Standartdejās pieaugušajiem, kur abiem Latvijas pāriem ir labas izredzes iekļūt desmitniekā. Savukārt junioriem (14-15 g.) pasaules čempionāts ST dejās norisināsies 14.decembrī Rīgā Starptautiskā sporta deju festivāla "Baltic Grand Prix" ietvaros.