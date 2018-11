Piektdien, 30. novembrī, agri no rīta somu speciālista Arto Rīhimeki vadītā Latvijas vīriešu florbola izlase izlidoja no Rīgas, lai dotos uz pasaules čempionātu, kas no 1. līdz 9. decembrim norisināsies Čehijas galvaspilsētā Prāgā, informēja Latvijas Florbola savienība.

Uz divgades nozīmīgāko turnīru latvieši dodas ar mērķi atgūt sev vietu pasaules spēcīgāko valstsvienību sešiniekā, kā arī, ja izdosies, mēģināt pārsteigt kādu no TOP 4 valstu izlasēm.

Iepriekšējā pasaules čempionātā, kas pirms diviem gadiem notika Rīgā, mūsu vīriešu izlase aizvadīja savu līdz šim neveiksmīgāko, ierindojoties vien 10. vietā. Latvieši, kuri piedalījušies visos 11 līdz šim notikušajos pasaules čempionātos, nekad nebija ierindojušies zemāk par 9. pozīciju, bet četras reizes (2006., 2008., 2010. un 2014. gadā) mūsējie bija spējuši izcīnīt augsto 5. vietu – uzreiz aiz spēcīgā četrinieka – Zviedrijas, Somijas, Šveices un Čehijas izlasēm. Latvijas Florbola savienība ziņo, ka izcīnīta 6. vieta tiks uzskatīta par labu, 5. vieta – par ļoti labu, bet jebkura augstāka pozīcija – par izcilu.

Latvijas izlase pasaules čempionātu sestdien sāks ar maču pret Šveici, svētdien būs jāspēkojas ar mājinieci Čehiju, bet pirmdien būs cīņa ar Vācijas valstsvienību. Visticamāk, Latvijai tieši spēle pret Vāciju būs svarīgākā apakšgrupu turnīrā.

Pasaules čempionātā startēs 16 valstu izlases, kas, ņemot vērā Starptautiskās florbola federācijas (IFF) rangu, sadalītas divos ešelonos. Pirmajā no tiem ir astoņas spēcīgākās komandas, kas spēlē A un B apakšgrupās, bet ranga otrā astotnieka izlases veido C un D grupu. Divas A un B apakšgrupu labākās komandas uzreiz iekļūs ceturtdaļfinālā, bet pārējām izlasēm būs jāaizvada astotdaļfināla spēle attiecīgi ar D un C grupu pirmo divu vietu ieguvējām. Latvijas izlase turnīru sāks A apakšgrupā – kopā ar Čehijas, Šveices un Vācijas komandām. B apakšgrupā spēlēs Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas un Somijas izlases. C grupā cīnīsies Taizemes, Polijas, Igaunijas, Austrālijas valstsvienības, bet D grupā — Japānas, Singapūras, Slovākijas un Kanādas izlases.

Latvijas izlases galvenā trenera Arto Rīhimeki vadītās valstsvienības modelī vislielākā pārstāvniecība ir no Latvijas pašreizējās čempionvienības "Betsafe Oxdog Ulbroka" – pieci spēlētāji. Pa trim florbolistiem ir no komandām "Lielvārde/Fat Pipe" un "Lekrings" (Cēsis), divi ir no "Talsu NSS/Krauzers" un Stalbes "Pārgaujas", bet pa vienam no "Ķekavas", no Liepājas kluba "Kurši/Ekovalis" un Kocēnu "Rubenes". Vēl divi florbolisti spēlē ārzemēs – Morics Krūmiņš Somijā, bet Andris Rajeckis Šveicē. Pieciem no mūsu florbolistiem šī būs debija tāda līmeņa turnīrā – Edžum Ceriņam, Klāvam Jansonam, Ivaram Dišereitam, Kārlim Jānim Petrovskim un Gvido Laugam.

Latvijas vīriešu izlase:

Nr.p.k. Vārds un Uzvārds P. Komanda 1. Morics Krūmiņš A Nokian KrP (Somija) 2. Edžus Ceriņš U Betsafe Oxdog Ulbroka 3. Jānis Rajeckis A Lekrings 4. Atis Blinds U Betsafe Oxdog Ulbroka 5. Aleksandrs Abramovs U Lekrings 6. Gvido Lauga U SK Pārgauja 7. Toms Bitmanis U Talsu NSS/Krauzers 8. Klāvs Jansons U Ķekava 9. Juris Gribusts U Lielvārde/Fat Pipe 10. Toms Akmeņlauks U Lielvārde/Fat Pipe 11. Artis Raitums U Talsu NSS/Krauzers 12. Pēteris Trekše U Lekrings 13. Andris Rajeckis U Floorball Thurgau (Šveice) 14. Artūrs Jurševskis A SK Pārgauja 15. Jānis Salcevičs V Lielvārde/Fat Pipe 16. Mihails Kostusevs U Kurši/Ekovalis 17. Rolands Kovaļevskis U Betsafe Oxdog Ulbroka 18. Ivars Dišereits V Betsafe Oxdog Ulbroka 19. Atis Stepāns U Rubene 20. Kārlis Jānis Petrovskis A Betsafe Oxdog Ulbroka

Galvenais treneris: Arto Rīhimeki

Treneris: Pertu Kitehonka

Treneris: Ingus Laiviņš

Vārtsargu treneris: Andis Blinds

Fiziskās sagatavotības treneris: Ivars Čākurs

Mediķe: Lilita Lazdiņa

Fizioterapeite: Rūta Cibule

Ekipējuma menedžeris: Arsenijs Potapovs

Izlases menedžere: Dace Grizāne

Visas trīs apakšgrupas spēles Latvijas izlase aizvadīs turnīra pirmajās trijās dienās:

Sestdien, 1. decembrī, pulksten 12.50 Latvija - Šveice;

Svētdien, 2. decembrī, pulksten 17.50 Latvija - Čehija;

Pirmdien, 3. decembrī, pulksten 13.35 Latvija - Vācija.