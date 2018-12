Latvijas vīriešu florbola izlase svētdien pasaules čempionātā otrajā mačā ar rezultātu 4:3 (0:1, 3:1, 1:1) pārsteidzoši pārspēja sacensību saimnieci Čehiju.

Divus vārtus uzvarētājiem guva Morics Krūmiņš, bet vēl vienu precīzu metienu pievienoja Toms Bitmanis un Atis Stepāns, kamēr katrs pa vienai rezultatīvai piespēlei atdeva Toms Akmeņlauks, Atis Blinds, Mihails Kostusevs un Pēteris Trekše.

Krūmiņš tika nosaukts par Latvijas izlases labāko florbolistu šajā mačā.

Pēc pirmā perioda Latvija bija iedzinējos ar 0:1, taču otrajā trešdaļā rezultātu izlīdzināja Krūmiņš, turklāt viņš arī pēc neilga brīža izvirzīja savu komandu vadībā ar 2:1. Spēles turpinājumā čehi spēlēja mierīgi un mēģināja atgūt vārtus, tomēr Bitmanis panāca jau 3:1 un padarīja mājinieku situāciju vēl sarežģītāku.

Otrās trešdaļas turpinājumā mājinieki sāka spēlēt aktīvāk panāca savu, gūstot otros vārtus. Noslēdzošajā trešdaļā Čehija gan rezultātu izlīdzināja, bet Stepāns guva uzvaru nesošos vārtus un nodrošināja savai komandai panākumu.

Jau ziņots, ka pirmajā mačā sestdien Latvijas komanda ar 3:7 piekāpās Šveicei, bet Čehijas komanda ar 10:5 uzveica Vāciju.

Ar Vācijas izlasi Latvija spēkosies grupu turnīra noslēgumā pirmdien.

"Protams, vienmēr ir prieks uzvarēt kādu no florbola lielvalstīm," pēc mača Latvijas Televīzijai sacīja komandas treneris Ingus Laiviņš. "Neskatoties uz to, mums ir jāsaglabā vēss prāts. Pret Vāciju būs svarīga spēle, jo neveiksmes gadījumā šī uzvara var neko nedot."

Vēl svētdien Šveice ar 13:1 (4:0, 3:0, 6:1) sagrāva Vāciju.

Latvija šobrīd ar vienu uzvaru divās spēlēs ir grupas trešajā vietā, bet tāda pati statistika ir otrajā vietā esošajai Čehijai, kamēr Šveice guvusi panākumu abos mačos. Vācija gan šobrīd ir bez panākumiem un ir pēdējā savā grupā.

Latvijas vīriešu florbola izlase uz pasaules čempionātu devusies teju tikai ar virslīgas spēlētājiem sastāvā.

Sastāvā kopumā iekļauti 20 florbolisti, no kuriem pieci ir no pašreizējās Latvijas čempiones "Betsafe"/"Ulbroka Oxdog". Pa trim florbolistiem ir no "Lielvārde"/"Fat Pipe" un Cēsu "Lekringa", kamēr pa diviem - no Stalbes "Pārgaujas" un "Talsu NSS"/"Krauzers". Visbeidzot pa vienam florbolistam nāk no "Ķekavas", Liepājas kluba "Kurši"/"Ekovalis" un Kocēnu "Rubenes".

Vēl divi florbolisti spēlē ārzemēs - Morics Krūmiņš Somijā, bet Andris Rajeckis Šveicē.

Latvijas florbolistus cīņā ved somu speciālists Arto Rīhimeki, kuram asistē Pertu Kitehonka un bijušais izlases florbolists Ingus Laiviņš, bet vārtsargiem palīdz Andis Blinds.

Pasaules čempionātā startē 16 valstu izlases, kas, ņemot vērā Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) rangu, sadalītas divos ešelonos. Pirmajā no tiem ir astoņas spēcīgākās komandas, kas spēlē A un B apakšgrupās, bet ranga otrā astotnieka izlases veido C un D grupu. Divas A un B apakšgrupu labākās komandas uzreiz iekļūs ceturtdaļfinālā, bet pārējām izlasēm būs jāaizvada astotdaļfināla spēle attiecīgi ar D un C grupu pirmo divu vietu ieguvējām. Latvijas izlase turnīru sāka A apakšgrupā - kopā ar Čehijas, Šveices un Vācijas komandām. B apakšgrupā spēlē Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas un Somijas izlases. C grupā cīnās Taizemes, Polijas, Igaunijas, Austrālijas valstsvienības, bet D grupā - Japānas, Singapūras, Slovākijas un Kanādas izlases.

Latvija pasaules čempionāta finālturnīros piedalījusies desmit reizes, tostarp iepriekšējās deviņas pēc kārtas, četras reizes paliekot uzreiz aiz lielā četrinieka - piektajā vietā. Aizpērn savā laukumā gan Latvijai turnīrs izvērtās ļoti neveiksmīgs, samierinoties ar desmito vietu.

Planētas meistarsacīkstes Čehijas galvaspilsētā Prāgā notiks līdz 9.decembrim.

Latvijas florbola izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Jānis Salcevičs ("Lielvārde"/"Fat Pipe"), Ivars Dišereits ("Betsafe"/"Ulbroka Oxdog");

aizsargi - Morics Krūmiņš ("Nokian KrP", Somija), Jānis Rajeckis (Cēsu "Lekrings"), Artūrs Jurševskis (Stalbes "Pārgauja"), Kārlis Jānis Petrovskis ("Betsafe"/"Ulbroka Oxdog");

uzbrucēji - Edžus Ceriņš, Atis Blinds, Rolands Kovaļevskis (visi - "Betsafe"/"Ulbroka Oxdog"), Aleksandrs Abramovs, Pēteris Trekše (abi - "Lekrings"), Gvido Lauga ("Pārgauja"), Toms Bitmanis, Artis Raitums (abi - "Talsu NSS"/"Krauzers"), Klāvs Jansons ("Ķekava"), Juris Gribusts, Toms Akmeņlauks (abi - "Lielvārde"/"Fat Pipe"), Andris Rajeckis ("Thurgau", Šveice), Mihails Kostusevs (Liepājas "Kurši"/"Ekovalis"), Atis Stepāns (Kocēnu "Rubene").