Latvijas florbola izlase šoreiz PČ būs gatavāka cīnīties ar visiem pretiniekiem, saka treneris

Latvijas florbola izlase 2022. gada pasaules čempionātā Šveicē būs daudz gatavāka cīnīties ar visiem pretiniekiem, intervijā Latvijas Florbola savienībai sacīja galvenais treneris Arto Rīhimeki.

Pasaules čempionāta finālturnīrā Latvijas izlase ielozēta B apakšgrupā kopā ar Zviedrijas (1. vieta IFF rangā), Čehijas (3.) un Vācijas (7.) vienībām. 5. novembrī mūsu florbolisti spēkosies ar čehiem, 6. novembrī ar pašreizējiem planētas čempioniem zviedriem, bet 7. novembrī ar vāciešiem.

"Mūsu spēlētāji tagad ir daudz gatavāki cīnīties pret jebkuru pasaules izlasi. Pozitīvi, ka aizvien vairāk latviešu dodas spēlēt uz spēcīgām līgām ārzemēs. Viens no mūsu mērķiem ir palīdzēt viņiem atrast komandas," teica Rīhimeki. "Gadu no gada mēs esam attīstījuši savu spēles sistēmu, mācoties un paņemot labāko no augstākā līmeņa starptautiskajām spēlēm. Vairāk fokusējamies uz to kā varam uzlabot spēli ar bumbiņu pret dažādiem aizsardzības modeļiem, kurus oponenti liek pretī. Laba aizsardzība vienmēr ir bijusi mūsu spēles pamatakmens, bet tagad esam jūtami uzlabojuši arī savas darbības situācijās, kad kontrolējam bumbiņu."

Latvijas izlasei bijis ļoti darbīgs posms – gada ietvaros aizvadīti divi pasaules čempionāta finālturnīri, Pasaules spēles, arī pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīrs šoreiz norisinājās citā laikā nekā ierasts. Galvenais treneris uzskata, ka visaugstākā līmeņa starptautiskās spēles spēlētājiem deva lielākas iespējas iegūt pieredzi uz šīs skatuves.

"Mums bija vairāk spēļu, bet mazāk treniņnometņu, tāpēc lielu darba apjomu veicām četru un sešu nāciju turnīru laikā. Kopumā tas nebija šķērslis, tikām galā un esam pārliecināti, ka šie turnīri mums palīdzēja pieņemt daudzus pareizus lēmumus. Tā kā nebija daudz treniņnometņu (tikai nometnes pirms turnīriem), mums nācās jaunus spēlētājus pārbaudīt uzreiz turnīros un tas nav vieglākais veids, kā šiem spēlētājiem visu uzreiz saprast," pauda Rīhimeki.

Rīhimeki arī stāstīja, ka izlases sastāvā gribēja Krišjāni Tiltiņu, kurš savainojuma dēļ šogad vēl nav spēlējis.

"Sastāvā atkal esam iekļāvuši vairākus jaunos talantus, bet kodolu veido ļoti labi pieredzējušie spēlētāji, kuri jau ilgāku laiku ir kopā ar mums šajā ceļojumā. Visiem komandas sastāvā esošajiem spēlētājiem ar veselību šobrīd viss ir kārtībā," sacīja treneris.