Latvijas vīriešu florbola izlase sestdien pirmajā Čehijā notiekošā pasaules čempionāta mačā nenoturēja divu vārtu pārsvaru un turnīru iesāka ar zaudējumu.

Latvijas florbolisti A grupas mačā ar 3:7 (3:2, 0:2, 0:3) piekāpās Šveicei.

Latvijas izlases labā vārtus guva Morics Krūmiņš, Rolands Kovaļevskis un Andris Rajeckis.

Šo maču aktīvi uzsāka tieši Latvija, jo Krūmiņš jau piektajā minūtē ar skaistu un spēcīgu metienu atklāja cīņas rezultātu. Tiesa, piecas minūtes vēlāk Šveice panāca izlīdzinājumu. Latvijas valstsvienība gan atguva pārsvaru, jo 16. minūtē precīzs bija Kovaļevskis, bet tikai 34 sekundes vēlāk Rajeckis panāca jau 3:1.

Līdz pirmajam lielajam pārtraukumam šveicieši gan vienus vārtus atguva, bet nākamajos divos periodos viņi pārņēma iniciatīvu - 34. minūtē Manuels Maurers vairākumā panāca neizšķirtu 3:3, kamēr 28 sekundes vēlāk Šveices izlase jau izvirzījās vadībā. Savukārt noslēdzošajās 20 minūtēs pretinieki guva vēl trīs bezatbildes vārtus, nodrošinot diezgan drošu panākumu.

Svētdien latvieši tiksies ar Čehiju, bet pirmdien krustos nūjas ar Vāciju.

Planētas meistarsacīkstes līdz 9. decembrim notiks Čehijas galvaspilsētā Prāgā.

Latvijas vīriešu florbola izlase uz pasaules čempionātu devusies teju tikai ar virslīgas spēlētājiem sastāvā.

Sastāvā kopumā iekļauti 20 florbolisti, no kuriem pieci ir no pašreizējās Latvijas čempiones "Betsafe"/"Ulbroka Oxdog". Pa trim florbolistiem ir no "Lielvārde"/"Fat Pipe" un Cēsu "Lekringa", kamēr pa diviem - no Stalbes "Pārgaujas" un "Talsu NSS"/"Krauzers". Visbeidzot pa vienam florbolistam nāk no "Ķekavas", Liepājas kluba "Kurši"/"Ekovalis" un Kocēnu "Rubenes".

Vēl divi florbolisti spēlē ārzemēs - Morics Krūmiņš Somijā, bet Andris Rajeckis Šveicē.

Latvijas florbolistus cīņā ved somu speciālists Arto Rīhimeki, kuram asistē Pertu Kitehonka un bijušais izlases florbolists Ingus Laiviņš, bet vārtsargiem palīdz Andis Blinds.

Pasaules čempionātā startē 16 valstu izlases, kas, ņemot vērā Starptautiskās Florbola federācijas (IFF) rangu, sadalītas divos ešelonos. Pirmajā no tiem ir astoņas spēcīgākās komandas, kas spēlē A un B apakšgrupās, bet ranga otrā astotnieka izlases veido C un D grupu. Divas A un B apakšgrupu labākās komandas uzreiz iekļūs ceturtdaļfinālā, bet pārējām izlasēm būs jāaizvada astotdaļfināla spēle attiecīgi ar D un C grupu pirmo divu vietu ieguvējām. Latvijas izlase turnīru sāka A apakšgrupā - kopā ar Čehijas, Šveices un Vācijas komandām. B apakšgrupā spēlē Norvēģijas, Dānijas, Zviedrijas un Somijas izlases. C grupā cīnās Taizemes, Polijas, Igaunijas, Austrālijas valstsvienības, bet D grupā - Japānas, Singapūras, Slovākijas un Kanādas izlases.

Latvija pasaules čempionāta finālturnīros piedalījusies desmit reizes, tostarp iepriekšējās deviņas pēc kārtas, četras reizes paliekot uzreiz aiz lielā četrinieka - piektajā vietā. Aizpērn savā laukumā gan Latvijai turnīrs izvērtās ļoti neveiksmīgs, samierinoties ar desmito vietu.

Latvijas florbola izlases sastāvs pasaules čempionātam:

vārtsargi - Jānis Salcevičs ("Lielvārde"/"Fat Pipe"), Ivars Dišereits ("Betsafe"/"Ulbroka Oxdog");

aizsargi - Morics Krūmiņš ("Nokian KrP", Somija), Jānis Rajeckis (Cēsu "Lekrings"), Artūrs Jurševskis (Stalbes "Pārgauja"), Kārlis Jānis Petrovskis ("Betsafe"/"Ulbroka Oxdog");

uzbrucēji - Edžus Ceriņš, Atis Blinds, Rolands Kovaļevskis (visi - "Betsafe"/"Ulbroka Oxdog"), Aleksandrs Abramovs, Pēteris Trekše (abi - "Lekrings"), Gvido Lauga ("Pārgauja"), Toms Bitmanis, Artis Raitums (abi - "Talsu NSS"/"Krauzers"), Klāvs Jansons ("Ķekava"), Juris Gribusts, Toms Akmeņlauks (abi - "Lielvārde"/"Fat Pipe"), Andris Rajeckis ("Thurgau", Šveice), Mihails Kostusevs (Liepājas "Kurši"/"Ekovalis"), Atis Stepāns (Kocēnu "Rubene").