Latvijas handbola čempionātā vīriešiem startēs astoņas komandas, sievietēm – sešas

2019./2020. gada sezonā Latvijas handbola čempionāta "SynotTip Virslīgā" nemainīgi piedalīsies astoņas komandas, savukārt virslīgā sievietēm šosezon spēcīgāko valsts komandu sabiedrībā atgriežas "Stopiņu NHK" komanda, kā rezultātā būs sešas komandas iepriekšējo piecu vietā, informēja Latvijas Handbola federācija.

"SynotTip handbola virslīgā" nemainīgi startēs astoņas komandas - "Tenax Dobele", "Celtnieks Rīga", Ludzas "Latgols", "Ogre", "Jūrmalas sports", "Vaiņode", "ASK/LSPA" un Latvijas jaunatnes izlases bāzes komanda "MSĢ/LAT 2000".

Arī izspēles formāts virslīgā vīriešiem paliks nemainīgs. No sākuma visas astoņas komandas aizvadīs divas spēles katra ar katru, pēc kā dalīsies divos četriniekos - 1. līdz 4. vieta un 5. līdz 8. vieta. Izslēgšanas spēlēs piedalīsies sešas spēcīgākās komandas, pirmo divu ieguvējām uzreiz sev garantējot vietu pusfinālā, bet vēl četrām komandām cīnoties ceturtdaļfinālos. "MSĢ/LAT 2000" arī šogad startēs ārpus konkurences un par medaļām necīnīsies.

Sieviešu turnīrā šogad atgriešanos spēcīgāko komandu sabiedrībā piedzīvos "Stopiņu NHK", kas no 2016. līdz 2018. gadam plūca čempionu laurus, bet pagājušo sezonu izlaida. Vēl piecas komandas čempionātā būs pagājušās sezonas čempiones "Jēkabpils SS", "Salaspils SS", Ludzas "Latgols", LSPA un Dobeles komanda.

Sievietēm, ņemot vērā to, ka mainījies komandu skaits nedaudz mainīsies arī izspēles formāts. No sākuma komandas aizvadīs divus apļus, katra ar katru izspēlējot pa divām spēlēm. Turpinājumā komandas sadalīsies divos trijniekos (1.-3. vieta un 4.-6. vieta), kur atkal katrai ar katru būs divas spēles. No otrā trijnieka spēcīgākā komanda kvalificēsies pusfinālam, kur spēkosies ar regulārās sezonas pirmās vietas ieguvēju, savukārt otrajā pusfinālā tiksies otro un trešo vietu izcīnījušās komandas.

1. līgā vīriešiem tāpat kā iepriekšējā sezonā startēs astoņas komandas - "Latgols juniori", "Jūrmalas sports-2", "Skrīveri/Aizkraukle", "ONSC/HK Ogre", "RPI-Seniori", "Ulbroka SK", "Dobele/Tērvete" un "Salaspils/Mērnieks ZM".

Izspēles formāts Latvijas otrajā spēcīgākajā handbola turnīrā vīriešiem nemainīsies. Regulārajā sezonā katra komanda aizvadīs 14 spēles, divreiz tiekoties ar katru pretinieci, pēc kā par zeltu cīņu turpinās sešas spēcīgākās. Divas komandas uzreiz iekļūs "Final 4", bet vēl četras komandas par divām ceļazīmēm uz to cīnisies divos ceturtdaļfināla pāros. Jāpiemin, ka 1. līgas uzvarētājs piedalīsies "pārejas turnīrā" ar trim Virslīgas vājākajām komandām. Ja uzvarētājs būs kāda kluba otra komanda, tad turnīrā piedalīsies sekojošā komanda.