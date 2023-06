Latvijas Handbola federācijas prezidenta amatā ievēlēts Aleksandrs Babra

Par Latvijas Handbola federācijas (LHF) prezidentu ceturtdien ievēlēts Aleksandrs Babra, informē organizācija.

Federācijas biedru sapulcē no 27 biedriem klātesoši bija 23 biedri ar mandātu. Balsojumā par Babra kandidatūru prezidenta amatā 22 biedri nobalsoja "par", bet viens "atturējās" no balsojuma. Savukārt jaunā LHF padome tika ievēlēta vienbalsīgi.

"Latvijas handbola ģeogrāfija no austrumiem līdz rietumiem, teju 4000 handbolistu, galvenokārt bērnu un jauniešu, viņu vecāki, sporta skolas, klubi, federācijas funkcionāri, Latvijas karoga nesēji Eiropas "top" klubos un līgās bija mans dzinējs, kas ļāva teikt "jā" vārdu kandidēšanai prezidenta amatā. Jebkuri lielie sasniegumi sportā sākas no bērniem un jauniešiem, tādēļ mans un visas handbola ģimenes uzdevums ir dot iespēju viņiem sasniegt šos lielos mērķus. Esmu pārliecināts, ka mums visiem kopā izdosies savākt tos akmeņus, kuri federācijā tika mesti iekšēji un ārēji, un no tiem uzbūvēt jauno handbola pjedestālu," sacīja jaunais LHF prezidents Babra.

Jaunievēlētā prezidenta padomes locekļu komandā no atsauktās padomes amatā palicis Raitis Puriņš, kura atbildības joma arī turpmāk būs mārketings un komunikācija. Savukārt jaunās vēsmas padomes sastāvā ir politiķis Raimonds Lazdiņš, Lauksaimniecības Organizāciju Sadarbības Padomes valdes priekšsēdētājs un politiķis Guntis Gūtmanis, SIA "Latgales dārzeņu loģistika" un biedrības "Biomasas tehnoloģiju centrs" valdes loceklis, kā arī SIA "Jumis Geo" valdes loceklis un līdzīpašnieks Edgars Romanovskis, Nacionālo Bruņoto spēku Sporta kluba vadītājs majors Vents Graudiņš un Latvijas handbola fenomens Aivis Jurdžs.

Viceprezidentu Raimonda Lazdiņa un Gunta Gūtmaņa darbības lauciņš federācijas padomē būs politika, tai skaitā sadarbība ar pašvaldībām un tādām sporta organizācijām kā Latvijas Sporta federāciju padome, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Komandu sporta spēļu asociācija un citas.

Edgars Romanovskis padomes locekļa amatā atbildēs par handbola attīstību reģionālā līmenī un krīzes menedžmentu. Venta Graudiņa uzdevums padomē būs darboties saistībā ar aizsardzības jomu, NBS, kā arī procesiem, kas saistīti ar iekšlietu ministriju. Šajā darbības laukā viens no mērķiem ir attīstīt un atgriezt ASK Zemessardze/LSPA kluba darbību vismaz pusprofesionālā līmenī.

Savukārt Aivis Jurdžs padomes locekļa amatā rūpēsies par starptautiskajām sadarbībām, skautingu un nacionālajām izlasēm.