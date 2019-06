Latvijas handbola izlase ielozēta Norvēģijas apakšgrupā spēcīgā komandu konkurencē

Latvijas handbola izlase 2020.gada Eiropas čempionāta finālturnīra apakšgrupā tiksies ar Spāniju, Vāciju un Nīderlandi.

Šīs izlases cīnīsies C apakšgrupā, kas savus dueļus aizvadīs Norvēģijas pilsētā Tronheimā.

Spānija ir 2018.gada Eiropas čempione, tādējādi latviešiem būs jāspēkojas ar titula aizstāvētāju. Spāņi Vecā kontinenta meistarsacīkstēs izcīnījuši arī četras sudraba un divas bronzas medaļas.

Spānija ir divkārtējā pasaules čempione, iepriekšējo titulu izcīnot 2013.gadā. Tās kontā ir arī viena pasaules čempionātu un trīs olimpisko spēļu bronzas godalgas.

Tāpat arī Vācija ir ļoti titulēta pretiniece - Eiropas čempionātos tai ir divas zelta medaļas, pēdējā no tām 2016.gadā, kā arī pa vienai sudraba un bronzas godalgai. Vācieši ir arī trīskārtēji pasaules čempioni, šajā gadsimtā izcīnot vienu titulu, kā arī planētas meistarsacīkstēs guvuši divas sudraba un vienu bronzas godalgu. Vācija ir arī olimpisko spēļu čempione, divkārtēja vicečempione un bronzas medaļas laureāte, trešo vietu izcīnot 2016.gadā Riodežaneiro.

Savukārt Nīderlande, tāpat kā Latvija, būs finālturnīra debitante. Abas izlases spēkojās arī kvalifikācijas cikla apakšgrupā, latviešiem savā laukumā uzvarot ar 29:25, bet viesos zaudējot ar 21:25.

Tikmēr A apakšgrupā Grācā spēkosies Horvātija, Baltkrievija, Melnkalne un Serbija, B apakšgrupā Vīnē cīnīsies Čehija, Ziemeļmaķedonija, Austrija un Ukraina, bet D apakšgrupā Tronheimā spēkus mēros Francija, Norvēģija, Portugāle, kā arī Bosnija un Hercegovina. E apakšgrupā Malmē cīņas aizvadīs Dānija, Ungārija, Islande un Krievija, bet F apakšgrupā Gēteborgā cīņas par medaļām uzsāks Zviedrija, Slovēnija, Šveice un Polija.

Jau pirms kvalifikācijas cikla ceļazīmes bija nodrošinājušas finālturnīra rīkotājas Austrija, Norvēģija un Zviedrija, kā arī 2018.gada Eiropas čempione Spānija.

Caur kvalifikācijas turnīru ceļazīmi uz finālturnīru izcīnīja arī Vācija, Polija, Horvātija, Šveice, Ziemeļmaķedonija, Islande, Slovēnija, Čehija, Baltkrievija, Francija, Portugāle, Krievija, Ungārija, Dānija, Melnkalne, Serbija un Ukraina.

Ņemot vērā apakšgrupu turnīra rezultātus, izlases tika sadalītas četros grozos. Latvija bija trešajā grozā kopā ar Austriju, Islandi, Melnkalni, Portugāli un Šveici, tādējādi šīs izlases latviešiem apakšgrupā nevarēja tikt ielozētas.

Tikmēr pirmajā grozā bija Spānija, Zviedrija, Francija, Dānija, Horvātija un Čehija, otrajā grozā izsētas Norvēģija, Slovēnija, Vācija, Ziemeļmaķedonija, Ungārija un Baltkrievija, bet ceturtajā grozā bija Polija, Krievija, Serbija, Ukraina, Bosnija un Hercegovina, kā arī Nīderlande.

Čempionāta organizatoriem bija tiesības vienu izlasi jau ievietot kādā no apakšgrupām. Līdz ar to jau pirms izlozes bija zināms, ka Horvātija spēles A apakšgrupā Grācā, Austrija cīnīsies B apakšgrupā Vīnē, Vācija duelēsies C apakšgrupā Tronheimā, kur D apakšgrupā spēles aizvadīs arī Norvēģija, Dānija mēros spēkus E apakšgrupā Malmē, bet Zviedrija savus pretiniekus eksaminēs F apakšgrupā Gēteborgā.

Tā kā no Latvijas groza savu mājvietu izvēlējusies Austrija, tad jau pirms tam bija skaidrs, ka latvieši Vīnē nespēlēs.

Kopš 1994.gada ir notikuši 13 Eiropas čempionāti un visos no tiem finālturnīros spēlējušas Spānija, Horvātija un Francija. Titulētākie ar četrām zelta medaļām ir zviedri, kuri gan kopš 2002.gada Vecā kontinenta meistarsacīkstēs palikuši bez godalgām.

Eiropas čempionāta finālturnīrs Austrijā, Norvēģijā un Zviedrijā norisināsies no 10. līdz 26.janvārim, un tajā pirmo reizi startēs kontinenta 24 spēcīgākās izlases. Mači norisināsies Stokholmā, Malmē, Gēteborgā (visas - Zviedrija), Vīnē, Grācā (abas - Austrija) un Tronheimā (Norvēģija).

Eiropas čempionātā 24 komandas būs sadalītas sešās apakšgrupas pa četrām izlasēm katrā. Pēc priekšsacīkstēm pamatturnīram kvalificēsies katru apakšgrupu divas labākās komandas, kas pēc tam divās grupās, pa sešām valstsvienībām katrā, noskaidros četras pusfinālistes.

Finālturnīrā uzvarējusī komanda nodrošinās ceļazīmi uz 2020.gada Tokijas olimpiskajām spēlēm. No Eiropas vietu Olimpiādē jau nodrošinājusi pērnā gada pasaules čempione Dānija.