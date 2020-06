Latvijas handbola izlase noskaidrojusi pretiniekus EČ kvalifikācijā

Austrijas galvaspilsētā Vīnē otrdien notika 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas izloze, kurā noskaidrojās, ka Latvija par vietu finālturnīrā cīnīsies 6. grupā pret Norvēģiju, Baltkrieviju un Itāliju, vēsta Latvijas Handbola federācija.

No sākuma pa grupām tika izvietotas visas 3. groza komandas, un Latvija nonāca 6. grupā. Turpinājumā tika lozētas 2. groza komandas, un Latvija pretiniekos ieguva labi zināmo Baltkrievijas izlasi. No potenciāli spēcīgākā groza Latvijai tika Norvēģija. Gan baltkrievi, gan norvēģi itin veiksmīgi startēja 2020. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā. Vieni no čempionāta rīkotājiem norvēģi piedzīvoja sāpīgu zaudējumu pusfinālā pret Horvātiju (28:29), bet bronzas spēlē pārliecinoši apspēlēja Slovēniju (28:20). Norvēģija šobrīd neapšaubāmi uzskatāma par vienu no spēcīgākajām handbola izlasēm visā pasaulē.

Baltkrievi 2020. gada Eiropas čempionātā līdz "play-off" netika, taču no pirmās grupas ārā tika. Kopumā Baltkrievija aizvadīja astoņas spēles, guva trīs uzvaras, reizi spēlēja neizšķirti, piedzīvoja trīs zaudējumus un ierindojās 10. vietā, ar ko vēlāk arī koronavīrusa pandēmijas dēļ uzreiz pietika, lai kvalificētos pasaules čempionātam. No 4. groza Latvija pretiniekos ieguva Itāliju. Eiropas čempionāta finālturnīrā Itālija vienīgo reizi spēlēja 1998. gadā, kad bija čempionāta rīkotāja.

2022. gada Eiropas čempionāts būs otrais, kurā piedalīsies 24 valstsvienības. No kvalifikācijas Eiropas čempionāta finālturnīrā iekļūs 20 izlases, attiecīgi katras grupas divas spēcīgākās komandas un četras spēcīgākās trešo vietu ieguvējas. Finālturnīrā vietas jau garantējušas abas organizatores, iepriekšējā čempionāta uzvarētāja Spānija un fināliste Horvātija.

Pēc pašreizējā EHF plāna ir paredzēts, ka 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācija startēs novembra pirmajā daļā. 4./5. un 7./8. novembrī tiks izspēlētas pirmās divas spēles, bet atlikušās četras spēles notiks 2021. gada martā, aprīlī un maija ievadā, kā pēdējai spēļu kārtai esot noteiktai 2. maijā. 2022. gada Eiropas čempionāta finālturnīrs risināsies Ungārijā un Slovākijā.

Latvija pirmo reizi Eiropas čempionāta finālturnīrā piedalījās šogad. Norvēģijas pilsētā Tronheimā Latvija grupu turnīrā atzina topošās čempiones Spānijas (22:33), Nīderlandes (24:32) un Vācijas pārākumu (27:28).