Latvijas handbola izlases galvenā trenera amatu pārņem vācietis Cīrke

Latvijas vīriešu handbola izlases galvenā trenera amatā apstiprināts 48 gadus vecais vācietis Ārons Cīrke, informēja Latvijas Handbola federācija.

Līgums ar Cīrki noslēgts uz pasaules čempionāta kvalifikācijas "play-off' laiku ar iespēju to pagarināt. Viņš amatā nomainīs Armandu Uščinu, kura vadībā Latvijas izlase pirmo reizi vēsturē kvalificējās Eiropas čempionāta finālturnīram.

Cīrke ir dzimis 1972. gadā Vācijas pilsētā Kaltenkirhenē. Spēlētāja karjeras sākumposmā Cīrke no 1989.-1993. gadam pārstāvēja Vācijas klubu "Kiel". Karjeras turpinājumā līdz 2004. gadam Cīrke spēlēja tādās Vācijas komandās kā "VfL Bad Schwartau", "SG Flensburg", "VfL Gummersbach", "VfL Hammeln" un "GWD Minden".

2004. gadā Cīrke noslēdza profesionāla spēlētāja karjeru pleca savainojuma dēļ. 24 spēlēs Latvijas izlases galvenais treneris pārstāvējis Vācijas nacionālo handbola izlasi. 1998. gada Eiropas čempionātā kopā ar Vācijas izlasi Cīrke ieguva sudraba medaļu. Tāpat Cīrke pārstāvējis arī Vācijas pludmales handbola izlasi.

Trenera karjeru Cīrke sāka 2005. gadā, kad kļuva par "GWD Minden" otrās komandas galveno treneri, kā arī asistentu Bundeslīgas komandā. No 2014. līdz 2016. gadam Cīrke vadīja Vācijas 2. Bundeslīgas klubu "Empor Rostock", pēc kā sekoja trīs gadi citā Vācijas klubā "TuS N-Lubbecke", kas šajā laikā cīnījās gan Vācijas 1., gan 2. Bundeslīgā. Ar "Minden" un "N-Lubbecke" komandām trenerim izdevās triumfēt Vācijas 2. Bundeslīgā.

Interesanti, ka nesen Cīrke apstiprināts par galveno treneri Vācijas 2. bundeslīgas klubā "TV Emsdetten", kuru šobrīd pārstāv viens no Latvijas nacionālās izlases līderiem Aivis Jurdžs.

Latvijas izlase pasaules čempionāta kvalifikācijas "play-off" pirmajā kārtā bija starp četrām izliktajām komandām, jo bija viena no četrām vājākajām komandām Eiropas čempionāta finālturnīra noslēgumā. Pretī Latvijai varēja stāties viena no veiksmīgi kvalifikācijas pirmo posmu pārvarējušajām izlasēm, un par to kļuva Izraēlas valstsvienība.

"Play-off" pirmā kārta tiks izspēlēta 15. līdz 19. aprīlim. Jāpiemin, ka pirms pāris gadiem Latvija ar Izraēlu jau tikās, kad pasaules čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajā posmā uzvarējām ar 29:28. Toreiz Latvijas izlases sastāvā rezultatīvākais ar deviņiem vārtiem bija Aivis Jurdžs, bet Dainis Krištopāns pievienoja astoņus vārtu guvumus.

Pirmā spēle notiks 16. aprīlī Izraēlas valstsvienība laukumā Telavivā, "Shlomo Arena". Mača sākums paredzēts pulksten 19:15. Savukārt atbildes spēle notiks 19. aprīlī Vidzemes Olimpiskajā centrā Valmierā. Latvijas komandas mājvietā spēle sāksies pulksten 17:15. Otrā kārta tiks izspēlēta laika posmā no 5. līdz 11. jūnijam.