Latvijas handbola izlases treneris par spēli pret Itāliju: viss, kas varēja notikt, notika

Latvijas handbola izlase 2022. gada Eiropas handbola čempionāta kvalifikācijas ciklu iesāka ar smagu zaudējumu pret Itālijas komandu, bet Latvijas handbola izlases galvenais treneris Sandris Veršakovs pieļāva, ka nervozitāte un pārāk lielas gaidas par Daiņa Krištopāna bija daži no neveiksmes iemesliem.

Jau vēstīts, ka Latvijas izlase 2022.gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra pirmajā spēlē viesos ar 17:28 (8:13) piekāpās Itālijai.

"Viss, kas varēja notikt, notika. Nervozitāte, ko varēja just laukumā, pieredzes trūkums, lielais neiemesto vārtu skaits, kļūdas, sadarbības trūkums starp Daini un pārējo komandu, varbūt pat pārāk lielas gaidas no Daiņa... Noslēgumā, pēdējās 15. minūtēs, varbūt par ātru mūsu spēlētāji nokāra galvas un palaidās. Bet diez vai tas bija piekusuma dēļ. Tā viss kopā sakrājās. Jāatzīst, ka šādi spēlējot, nebūs iespējams uzvarēt nevienu komandu."

Veršakovs turpina: "Protams, jauns sastāvs, kolektīvs un viss pārējais, plus vēl tikai viens treniņš kopā ar Daini. Neuzkoda viņi cits citu, lai kopā labi spēlētu. Tā arī izskatījās, ka Dainis grib vienu, cits saprot otru… Mums bija stipri par maz laika. Līdz ar to, par kādu disciplīnu vispār var būt runa. Tas viss vienkārši ļoti labi parādīja, kas šobrīd Latvijā notiek ar handbolu. Labs salīdzinājums Latvijas handbola līmenim ar pārējo."

Veršakovs gan atzinīgi vērtē Latvijas handbola izlases vārtsārga sniegumu: "Kuģis mūs vilka, un labi vilka, bet, ja mēs nemetam iekšā, mēs nekādi nevaram spēli izlīdzināt. Nav jau tā, ka mēs netikām līdz metienam. Vienkārši pietrūka pats galvenais - vārti. Es nevaru neko pārmest, viņi visi gribēja, bet nesanāca. Nesanāca visu iepriekš minēto faktoru kopuma dēļ."

Sandris Veršakovs turpina, ieskicējot, kāds plānojas atbildes spēles sastāvs šo svētdien Valmierā: "Svētdienas spēlē mums pievienosies vēl Māris Veršakovs un Nils Kreicbergs, kuriem noteikti būs jāspēlē. Vēl redzēs, kas Ingaram Dudem būs ar veselību. Viņam pēdējā treniņā sāka sāpēt mugura. Pa dienu it kā palika labāk, bet pirms spēles iesildoties, sāpes saasinājās un nelīdzēja arī pretsāpju zāles. Līdz ar to viņš fiziski nevarēja piedalīties spēlē. Taču, neskatoties uz to, viņš šobrīd ar visiem kopā lido uz Latviju. Speciālisti, terapeiti mēģinās viņam palīdzēt. Par precīzu sastāvu svētdienas spēlei vēl ir pāragri runāt. Es varu pieteikt spēlei 16 cilvēkus. Izmaiņas būs. Jautājums ir, kas paliks aiz borta."