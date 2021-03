Latvijas handbolistes nākamnedēļ uzzinās savas pretinieces Eiropas čempionāta atlasē

2022. gada Eiropas sieviešu handbola čempionātam pieteikušās 36 valstis. Vieta finālturnīrā paredzēta tikai 16 izlasēm, tāpēc ir sagaidāmi saspringti kvalifikācijas posmi, kuros startēs arī Latvijas nacionālā sieviešu handbola izlase.

Automātiski garantētu vietu finālturnīrā sev nodrošinājusi pagājušā gada čempione Norvēģijas sieviešu handbola izlase. Tai kopā ar 2022. gada Eiropas čempionāta organizatorēm Slovēniju, Ziemeļmaķedoniju un Melnkalni nebūs jāpiedalās kvalifikācijas ciklā. Tas nozīmē, ka iespēja cīnīties par iekļūšanu finālturnīrā būs par atlikušajām 12 vietām.

Kvalifikācija norisināsies divās kārtās. Līdzīgi kā finālturnīrā, arī Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrajā kārtā automātiskas vietas sev ir nodrošinājusi 21 izlase, vērtējot aizvadītā 2020. gada Eiropas čempionāta rezultātus, kā arī Eiropas handbola federācijas (EHF) nacionālo izlašu rangu.

Kopumā 2022. gada Eiropas čempionāta otrajā kārtā piedalīsies 24 komandas - 21 komanda, kas ieguvusi automātisku vietu šajā kvalifikācijas kārtā, kā arī trīs komandas, kas izcīnīs uzvaru savās grupās kvalifikācijas pirmajā kārtā. Spēles norisināsies sešās grupās pa četrām komandām katrā.

Latvijas nacionālā sieviešu izlase piedalīsies 2022. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā, lai cīnītos par iekļūšanu nākamajā kārtā. Pirmajā kvalifikācijas kārtā piedalīsies 11 izlases, kas sacentīsies divās grupās pa četrām komandām, kā arī vienā grupā, kurā būs trīs komandas.

Šobrīd jau ir skaidrs, ka Latvijas izlase mērosies spēkiem grupā, kurā būs četras komandas, jo tiks izlozēta no ceturtā groza, kura dalībniecies var nonākt tikai grupās pa četrām komandām. Ir zināms, ka arī Latvijas sieviešu handbola izlasei šajā kvalifikācijas posmā nebūs jācīnās pret Kipras valstsvienību, jo tā arī ir šajā pašā grozā.

Vēl kvalifikācijas pirmajā raundā piedalīsies Farēru salas, Portugāle, Grieķija, Itālija, Kosova, Izrēla, Somija, Luksemburga, kā arī Bosnija un Hercegovina. Jebkuras no šīm komandām var nonākt vienā grupā ar Latvijas izlasi.

Grupu sadalījums tiks noskaidrots nākamnedēļ, 13. martā, pulksten 12.00 pēc Latvijas laika, kad EHF galvenajā birojā norisināsies izloze. Iepriekš bija plānots, ka pirmās kvalifikācijas spēles notiks jau aprīlī, tomēr Covid-19 vīrusa izplatības dēļ tika lemts, ka vismaz pirmā kvalifikācijas kārta tiks aizvadīta tā saucamajos "burbuļos" jeb sabraukuma formātā. Līdz ar to visas Eiropas čempionāta primās kārtas spēles norisināsies no 31. maija līdz 6. jūnijam. Katras grupas spēles norisināsies kādā no konkrētās grupas valstīm, kas arī tiks izlozēta pēc grupu sastāva noskaidrošanas.

2022. gada Eiropas sieviešu handbola čempionāts

Kvalifikācijas 1. kārta

Farēru salas, Portugāle, Grieķija, Itālija, Kosova, Izrēla, Somija, Luksemburga, Bosnija un Hercegovina, Kipra, Latvija.

Kvalifikācijas 2. kārta

Nīderlande, Krievija, Francija, Dānija, Spānija, Zviedrija, Vācija, Rumānija, Serbija, Ungārija, Horvātija, Polija, Čehija, Austrālija, Baltkrievija, Šveice, Slovākija, Islande, Turcija, Lietuva, Ukraina + trīs grupu uzvarētājas no 1. kvalifikācijas kārtas.

Finālturnīrs

Norvēģija, Slovēnija, Ziemeļmaķedonija, Melnkalne + 1. un 2. vietas ieguvējas savā grupā kvalifikācijas 2. kartā.