Latvijas handbolisti EČ izskaņā minimāli piekāpjas olimpiskajiem medaļniekiem Vācijai

Latvijas handbola izlase pirmdien noslēdza dalību 2020. gada Eiropas handbola čempionātā, C apakšgrupas spēlē ar rezultātu 27:28 (11:16) piekāpjoties Vācijas valstsvienībai.

Latvijas valstsvienība tādējādi savā debijas čempionātā neizcīnīja kādu uzvaru, bet Vācijas izlase, kura 2016. gadā gan triumfēja Eiropas čempionātā, gan izcīnīja trešo vietu olimpiskajās vietās, nodrošināja vietu nākamajā kārtā.

Spēles ievadā bija novērojama līdzvērtīga cīņa, taču vairākas Latvijas izlases kļūdas ļāva Vācijas valstsvienībai rezultatīvi izcelties ātrajos uzbrukumos. Nils Kreicbergs pēc Ingara Dudes piespēles vēl panāca rezultātu 6:5, taču īsi pirms puslaika beigām Vācijas izlase pat sasniedza sešu vārtu pārsvaru. Egils Politers gan puslaika izskaņā ar vārtu guvumu samazināja rezultāta starpību līdz 11:16.

Otrā puslaika pirmajās minūtēs deficīts vairākkārt bija pat septiņi vārti, bet drīz vien Latvijas valstsvienība sagrāba iniciatīvu. Andim Ērmanim metot precīzi divus uzbrukumus pēc kārtas, rezultāts kļuva 22:25, bet Vācijas izlases treneru korpuss bija spiests ņemt minūtes pārtraukumu.

Tas gan vāciešiem diži nelīdzēja, jo Latvijas izlase pamanījās tikt pie lielā skaitliskā vairākuma un vēl samazināt rezultāta starpību. Rezultātam esot 25:27, Dainis Krištopāns no septiņu metru līnijas spēcīgi trāpīja pa stabu, kam ar rezultatīvu metienu atbildēja Ūve Gensheimers.

Taču Kreicberga un Aivja Jurdža precīzi raidījumi ļāva pietuvoties līdz rezultātam 27:28. Vācijas izlase spēles pēdējā minūtē iekarot Latvijas vārtus vairs nespēja, bet nedeva iespēju arī latviešiem, spēlei noslēdzoties ar minimālu deficītu.

Latvijas izlases labā ar septiņiem vārtu guvumiem izcēlās Dainis Krištopāns, bet visus sešus izpildītos metienus realizēja Nils Kreicbergs. Savukārt Vācijas labā astoņus no deviņiem raidījumiem izmantoja Juliuss Kūns.

Watch the Game Highlights from Latvia vs. Germany, 01/13/2020 pic.twitter.com/gcyyg7gbNE