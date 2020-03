Latvijas jauniešu pārim nedaudz pietrūkst līdz pusfinālam Eiropas čempionātā 10 dejās

Čehijas pilsētā Brno notikušajā Eiropas čempionātā 10 dejās (5 Standartdejas+5 Latīņamerikas dejas) jauniešu grupā (16-18 g.) Latvijas vicečempioni Artūrs Biele un Marija Kravčuka (SDK "Dancers") 26 pāru konkurencē ieguva 13.vietu, iegūto punktu ziņā esot ļoti tuvu pusfināla divpadsmitniekam, informē Latvijas Sporta deju federācijas (LSDF) preses sekretārs Ivars Bācis.

Uz Eiropas čempionātu 10 deju programmā tiek norīkoti valsts čempionāta otrās vietas ieguvēji. Līdz ar to uz Čehijas otro lielāko pilsētu devās Rīgas sporta deju kluba "Dancers" dejotāji Artūrs Biele un Marija Kravčuka, kuri pagājušajā gadā piedalījās pasaules čempionātā, iegūstot 16.vietu. Otrajā kārtā ceturtdaļfinālā pēc piecām Latīņamerikas dejām Biela/Kravčuka atradās 14.vietā, bet ar 12.rezultātu Standartdejās mūsu pāris pakāpās kopvērtējumā uz 13.vietu. Biele ar Kravčuku nopelnīja 42 punktus no 90, tikai par 2 punktiem atpaliekot no pusfināla.

Tā kā pagājuša gada jauniešu absolūtie pasaules čempioni visās trijās deju programmās Vladislavs Untu un Poļina Barišņikova (Moldova) šogad ir pārgājuši pieaugušo grupā, tad par galvenajiem favorītiem tika uzskatīti pagājušā gada Eiropas vicečempioni un šī gada Krievijas čempionāta sudraba medaļas ieguvēji Jaroslavs Kiseļevs un Sofija Filipčuka. Vienīgais no deviņiem tiesnešiem, kas Kiseļevam ar Filipčuku nerādīja pirmās vietas, bija Izraēlas pārstāvis, kurš pārāk uzkrītoši atbalstīja ārpus trijnieka esošo savas valsts pāri. Tādējādi 2018.gadā junioru grupā (14-15 g.) dominējušie Jaroslavs ar Sofiju izcīnīja savu pirmo titulu jauniešu grupā. Otro vietu ieguva rumāņi Kosmins Lupoaie un Anna Pentiuca, bet trijnieku noslēdza pagājušā gada pasaules čempionāta finālisti Vladislavs Cihanovskis un Veronika Cihanovska no Ukrainas.

Šo sestdien Valmierā notiks trešais šī gada Latvijas čempionāts sporta dejās, noskaidrojot labākos Standartdeju programmā.