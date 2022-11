Latvijas jauniešu pāris pārsteidz un iekļūst finālā Eiropas čempionātā standartdejās

Hardi Vahtra un Karīna Kārkliņa patīkami pārsteiguši pagājušajā nedēļas nogalē Rumānijā notikušajā Eiropas čempionātā jauniešiem (16-18 g.) standartdejās (ST), sasniedzot finālu un izcīnot sesto vietu, informē Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Gan pirms piecām nedēļām "Baltic Grand Prix", gan "Riga Open", kā arī vairākās citās sacensībās, ieskaitot valsts čempionātu martā, rīdzinieki Hardi Vahtra/Karīna Kārkliņa (SDK "Dzintars") un Ernests Aksels Dimants/Marija Paščenko (Daces deju skola) ļoti līdzīgi cīnījās un no tiesnešiem saņēma gandrīz vienādu vērtējumu. Taču šoreiz abi Latvijas reitinga labākie pāri negaidīti nostartēja ar ļoti atšķirīgiem rezultātiem.

Pēdējās divās sacensībās pie gandrīz vienāda rezultāta nedaudz sekmīgāk nostartējušie valsts čempioni Vahtra un Kārkliņa arī šoreiz uzrādīja labāku rezultātu nekā Dimants/Paščenko, taču atšķirībā no iepriekšējām reizēm Eiropas čempionātā tika krietni augstāk nekā sīvākie konkurenti.

SDK "Dzintars" dejotāji, kuri augustā "German open" sacensībās ieņēma 14.vietu aiz pusfināla, debijā kādā no lielajiem čempionātiem spēja sasniegt ne tikai pusfināla divpadsmitnieku, bet arī fināla sešinieku. Hardi ar Karīnu finālā iekļuva ar sesto rezultātu, līdzīgā cīņā apsteidzot un aiz fināla atstājot Itālijas un Moldovas dejotājus. Tas jau bija lielisks sasniegums, taču Latvijas pāris ar noslēdzošo vietu finālā negribēja samierināties un uzrādīja ļoti līdzīgu rezultātu ar vēl diviem pāriem cīņā par ceturto vietu. Divās no piecām dejām – Lēnajā valsī un Vīnes valsī – Vahtra ar Kārkliņu bija ceturtie un ar Polijas un Azerbaidžānas dejotājiem pēc priekšpēdējās dejas Lēnā Fokstrota ar vienādu punktu skaitu dalīja 4.-6.vietu. Galīgais vietu sadalījums izšķīrās Kvikstepā, kur mūsējie bija sestie. Līdz ar to arī čempionātā izcīnīta 6.vieta, kas nenoliedzami ir teicams panākums.

"German open" Štutgartē pusfinālu sasniegušie un desmitniekā tikušie Ernests Dimants ar Mariju Paščenko arī Eiropas čempionātā tēmēja vismaz uz pusfinālu, no kā blīvajos rezultātos palika tikai pāris punktu attālumā. Ernests ar Mariju ieņēma 17.vietu. Arī 2021.gadā pirmajā sezonā jauniešu grupā viņi dejoja ceturtdaļfinālā pasaules čempionātā, kur ierindojās 26.vietā, bet 2019.gadā junioru konkurencē Rīgā ieguva 7.vietu.

Dubultuzvara tika mājiniekiem rumāņiem. Čempionu titulu izcīnīja Konstantīns Clits Serbans un Aurora Džionkada, bet sudraba medaļas tāpat kā 2019.gadā Rīgā junioru konkurencē nopelnīja Luka Butnaru un Jūlija Bidica. Bronzas medaļas tika lietuviešiem Edvardam Masaro un Gabijai Lapsevičutei, kuri oktobra sākumā "Baltic Grand Prix" Ķīpsalā dominēja jauniešu grupā un sasniedza finālu pieaugušajiem.