Latvijas jauniešu pāris uzreiz aiz fināla Eiropas čempionātā 10 dejās

Rīdzinieks Andrejs Griņēvičs un Kornēlija Dobrovoļskite (SDK "Dzintars") uzrādījuši ļoti labu rezultātu Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā notikušajā Eiropas čempionātā jauniešiem (16-18 g.) 10 dejās (5 Standartdejas+5 Latīņamerikas dejas), 32 pāru konkurencē izcīnot 7.vietu. Viņiem pavisam maz pietrūka līdz fināla sešiniekam, informē Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Pirms diviem gadiem arī Bratislavā Andrejs Griņēvičs ar iepriekšējo partneri Kseniju Razinu bija piedalījies pasaules čempionātā Junioriem (14-15 g.) Standartdejās (ST), kur ieguva 19.vietu, bet kopā ar Kornēliju Dobrovoļskiti abi šāda mēroga sacensībās startēja pirmo reizi. Šī gada Latvijas vicečempioni kā minimālo mērķi izvirzīja pusfināla divpadsmitnieka sasniegšanu, bet lielu gandarījumu viņiem sagādātu iekļūšana finālā.

Pēc pirmās kārtas astotdaļfināla mūsu pāris atradās dalītā 7.-8.pozīcijā, bet pusfinālā Andreja Rogovenko, Raimonda Piševa un Ata Legzdiņa audzēkņi iekļuva ar 5.rezultātu, piesakot nopietnas pretenzijas uz iekļūšanu finālā. Pusfināls kā parasti sākās ar Latīņamerikas (LA) deju programmu, kas Andrejam un Kornēlija nav stiprākā puse, un ar iegūtajiem 6 no 45 punktiem viņi atradās 11.vietā. Tikmēr savā spēcīgākajā programmā ST dejās A.Griņeviča/K.Dobrovoļskites guvums bija krietni lielāks – 25 punkti, kas ļāva apsteigt Izraēlas, Francijas, Ukrainas un Rumānijas pārus un pakāpties uz 7.vietu. Ar iegūto 31 punktu no 90 Latvijas dejotājiem tikai 4 punkti pietrūka līdz itāļiem, kas kā pēdējie iekļuva finālā.

Savu favorītu statusu apliecināja pagājušā gada pasaules un Eiropas čempioni Vladislavs Untu un Poļina Barišņikova no Moldovas, iegūstot vienbalsīgu pirmo vietu astoņās no desmit dejām. Ļoti stabili otrie bija 2018.gada absolūtie čempioni (uzvarēja visās trīs programmās – ST dejās, LA dejās un 10 dejās) junioru grupā Jaroslavs Kisiļevs/Sofija Fiļipčuka no Krievijas. Iegūstot visās dejās trešās vietas, bronzas medaļas izcīnīja un savu pirmo godalgoto vietu karjerā nopelnīja Jakubs Bruks/Marina Makarenko no Čehijas.