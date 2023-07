Latvijas karogu Eiropas jaunatnes Olimpiādē nesīs tenisiste Lačinova un džudists Afanasjevs

Eiropas Jaunatnes olimpiskā festivāla "Maribora 2023" Latvijas delegācijas kopāsanākšanas pasākuma ietvaros tika svinīgi nosaukti Latvijas karognēsēji šajā Eiropas sporta pasākumā. Latvijas karogu Olimpiskā festivāla atklāšanas ceremonijā nesīs tenisiste Adelina Lačinova un džudists Ņikita Afanasjevs, informēja Latvijas Olimpiskā komiteja.

Tenisistei Lačinovai ir uzteicami sasniegumi tenisā kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī. Atlēte ir pērnā gada prestižā junioru čempionāta "Orange Bowl" čempione, Latvijas sieviešu tenisa izlases pārstāve Bilijas Džīnas Kingas turnīrā, vairāku medaļu īpašniece Latvijas jauniešu un pieaugušo čempionātos.

"Liels, bet patīkams pārsteigums! Jūtu patīkamu satraukumu! Paldies par iespēju," sacīja pati Adelina Lačinova.

Džudists Ņikita Afanasjevs ir bronzas medaļas ieguvējs Eiropas kadetu kausā Neapolē un sudraba medaļnieks Eiropas kadetu kausā Teplicē svara kategorijā līdz 90kg. Izcīnījis augsto 9.vietu Eiropas čempionātā.

"Šodien man ir dubultprieks! Esmu priecīgs pārstāvēt Latviju Eiropas jaunatnes Olimpiādē, un man ir liels gods būt Latvijas karognesējam! Paldies! Novēlu visiem veiksmi sacensībās," teica Ņikita Afanasjevs.

Eiropas jaunatnes Olimpiskais festivāls "Maribora 2023" norisināsies Slovēnijas pilsētā Mariborā no 23. līdz 29. jūlijam. Eiropas jaunatnes Olimpiādē Latviju pārstāvēs 48 jaunie sportisti astoņos dažādos sporta veidos deviņās sporta disciplīnās – 3x3 basketbolā, džudo, peldēšanā, riteņbraukšanā (MTB un šosejas riteņbraukšanā), skeitbordā, tenisā, vieglatlētikā un vingrošanā.

Latvijas delegācija uz Eiropas jaunatnes Olimpisko festivālu izlido šosestdien 22.jūlijā plkst. 6:20 no Rīgas lidostas.

Eiropas jaunatnes Olimpiādes gan ziemā, gan vasarā ir viens no nozīmīgākajiem jauno atlētu, vecumā no 14 līdz 18 gadiem, multisporta notikumiem Eiropā, kura mērķis ir caur sportu audzināt jaunajos sportistos Olimpisko garu, izzināt godīgas spēles principus, sniegt motivējošu pieredzi, veicināt toleranci un savstarpēju tīklošanos. Šoreiz festivāls norisināsies Slovēnijas pilsētā Mariborā, pulcējot jaunos atlētus no 48 Eiropas valstīm.

Pirms gada XVI Eiropas jaunatnes Olimpiāde norisinājās Banka Bistrica (Slovākija), un no Latvijas tajā piedalījās 34 jaunie atlēti, pārstāvot septiņus sporta veidus. Latvijas sportisti Olimpiskajā festivālā izcīnīja trīs medaļas: Atvars Ernests Paļulis ieguva sudrabu desmitcīņā, Matīss Zeiļa – bronzu džudo svara kategorijā līdz 81kg un Latvijas komandas karognesēja Austra Ošiņa – bronzu 1500m skrējienā.