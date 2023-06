Latvijas lakrosa izlasei otrā uzvara pasaules čempionāta spēlēs

Latvijas vīriešu lakrosa izlase svētdien ASV pilsētā Sandjego izcīnīja uzvaru pasaules čempionāta trešajā mačā, tiekot pie otrā panākuma šajās meistarsacīkstēs.

F apakšgrupas cīņā Latvija ar rezultātu 7:4 (1:3, 1:1, 3:0, 2:0) pārspēja Dienvidkoreju.

Ar trīs gūtiem vārtiem Latvijas izlasē izcēlās Aleksandrs Miķelis Eglītis, divus guva Endrū Doktors, bet pa vieniem iemeta Īlaijs Lasda un Raiens Furnjē.

Pirmajā spēlē Latvijas izlase ar rezultātu 7:6 uzvarēja Peru, bet otrajā ar 7:8 papildlaikā zaudēja Īrijai.

Pasaules čempionāta noslēdzošajā apakšgrupas mačā Latvija pirmdien spēkosies ar Nīderlandi, kurai arī ir divas uzvaras trīs spēlēs.

Pasaules čempionātā 30 izlases sadalītas sešās apakšgrupās, no kurām "play-off" vietas nodrošinātas visām piecām A apakšgrupas komandām - ASV, Kanādai, Irokēzu savienībai, Austrālijai un Anglijai. No F apakšgrupas uzvarētājai Īrijai būs iespēja piedalīties izslēgšanas turnīrā par medaļām, kā arī otrās vietas ieguvējai, ja tai būs labāka bilance par kādu no B, C, D un E grupās otro vietu guvušajām izlasēm. Pārējās valstsvienības meistarsacīkstes turpinās ar cīņām par 15.-30.pozīciju.

Pasaules čempionāts, kas norisinās reizi četros gados, noslēgsies 1.jūlijā.

Latvijas lakrosa izlases sastāvs:

Kriss Doktors, Raiens Rihters, Meisons Gormans, Džons Antonijs Kailuns, Kaspars Stabulnieks, Reilijs Lasda, Miks Stabulnieks, Deivids Lucs, Roberts Pučka, Gints Gūtmanis, Endrū Doktors, Aleksis Kerno, Kaspars Veips, Ģirts Sproģis, Edgars Purmalis, Daniels Kikste-Zanders, Īlaijs Lasda, Herisons Najs, Rūdolfs Ozoliņš, Aleksandrs Miķelis Eglītis, Raiens Furnjē, Mārtiņš Burkovskis, Kaspars Rudzinskis.