Latvijas olimpiešiem ieteikts vakcinēties pret Covid-19

Latvijas pārstāvjiem 2021. gada Tokijas olimpiskajās spēlēs vakcinēšanās pret Covid-19 būs ieteicama, bet ne obligāta, aģentūrai LETA uzsvēra Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) valdes priekšsēdētājs Einars Fogelis.

Otrdien norisinājās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas Sporta apakškomisijas sēde, kurā tika skatīti jautājumi par Latvijas olimpiskās komandas gatavošanos un kvalificēšanos gaidāmajām olimpiskajām spēlēm Tokijā, kā arī par plānotajiem pasākumiem Latvijas olimpiskās komandas veselības un drošības aizsardzībā saistībā ar minēto personu iekļaušanu valsts vakcinēšanas pret Covid-19 plānā.

Sēdē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM), Veselības ministrijas (VM), Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK), LOV un citu institūciju pārstāvji.

LOK prezidents Žoržs Tikmers apliecināja, ka 95% no Latvijas komandas Tokijā dalībniekiem ir gatavi saņemt Covid-19 vakcīnu. Pašlaik komandas kandidātu sarakstu veido 106 dalībnieki, starp kuriem ir sportisti, treneri, mediķi un atbalsta personāls.

Fogelis sarunā ar aģentūru LETA atzīmēja, ka Latvijas vadošās sporta organizācija seko Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) rekomendācijām, kas paredz olimpisko spēļu dalībnieku – sportistu un pārējā apkalpojošā personāla – pēc iespējas ātrāku vakcinēšanu.

"Šī mums ir prioritāte numur viens, taču arī vairākas sporta spēļu federācijas ir vērsušās VM ar lūgumu šo jautājumu risināt. Šobrīd Saeimā runājām tikai par potenciālo Tokijas olimpisko spēļu komandu. SOK to ļoti rekomendē, taču vakcinēšanās nav obligāta un tas ir katra individuāls lēmums. Jo ātrāk mēs to varēsim izdarīt, jo labāk. Tas atvieglos sportistu pārvietošanas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru un treniņnometņu laikā," stāstīja Fogelis.

Sportistu vakcinācijas process ir nacionālā līmeņa veselību uzraugošo iestāžu pārziņā, kas šajā gadījumā būs VM vai Vakcinācijas projekta birojs.

"Kā kolēģi no Veselības ministrijas minēja, vakcinēšana varētu norisināties aprīlī vai maijā. No mūsu un SOK puses vēlamais termiņš, kad visiem vajadzētu būt vakcinētiem, ir maija vidus," teica Fogelis.

LOV vadītājs vēlreiz atzīmēja, ka vakcinēšanās būs brīvprātīga.

"Dziļāk sportistus par nevēlēšanos vakcinēties neizjautājam, mums ir svarīgi tikai atbilde "jā" vai "nē". Šis ir absolūti brīvprātīgs process un mums nav tiesību kādu ar varu piespiest vakcinēties," uzsvēra Fogelis.

Šobrīd nav zināms, kas fiziski veiks sportistu vakcinācijas procesu – LOV medicīnas personāls vai tas tiks darīts kādā no vakcinācijas punktiem.

"Neizslēdzam iespēju, ka tas varētu notikt arī LOV, ja mūsu personāls un tā kvalifikācija atbilst šim procesam. Iespējams, VM vienkāršāk ir vienoties ar kādu no vakcinācijas punktiem, taču LOV jebkurā gadījumā ir gatava koordinēt vakcinācijas grafiku un nodrošināt loģistiku," skaidroja Fogelis.

Ievērojot SOK rekomendācijas, sportistu vakcinēšanu pagaidām neveic starptautiskās sporta veidu federācijas, tādējādi kādam no Latvijas atlētiem pagaidām nav iespēju vakcinēties ātrāk par VM noteikto fāzi.

"SOK ir skaidri definējusi, ka šis process notiek katras valsts ietvaros un saskaņā ar to kartību, kāda katrā valstī ir apstiprināta," atzīmēja Fogelis.

LOV arī sadarbojas ar Latvijas Antidopinga biroju, kas palīdzējis informēt sportistus par vakcīnu drošumu. Vasaras sastāva sportisti piedalījās seminārā, kurā no antidopinga aģentūras tika sniegtas atbildes uz viņus interesējošajiem jautājumiem.

"LOV ir elektroniski parakstīta vēstule ar apliecinājumu, ka vakcīnas, kas šobrīd akceptētas Eiropas Savienībā, nekādā veidā negatīvi neietekmē sportistu attiecības ar antidopinga aģentūru. Tāpat ir apliecinājums, ka šobrīd esošajās vakcīnās ne pamatvielās, ne palīgvielās nav neviena no aizliegtajām vielām," skaidroja Fogelis.

Kā vēstīts, no 28. decembra kā pirmos Latvijā pret Covid-19 sāka vakcinēt lielo slimnīcu darbiniekus, 9. janvārī sāka potēt ģimenes ārstus, bet no 11. janvāra šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem, kuri to vēlas.

18. janvārī vakcinācijas otro devu pret Covid-19 sāka saņemt mediķi, kuri pirmo poti saņēma pagājušā gada beigās.