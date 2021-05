Latvijas orientēšanās izlase EČ sprinta stafetē ieņem 14. vietu

Ar jaukto stafešu sacensībām Šveices pilsētā Neišatelē sācies Eiropas čempionāts orientēšanās sportā sprintā, kur uzvaru izcīnīja mājinieki Šveices izlase, bet Latvijas izlase uzrādīja 14. rezultātu, ziņo Latvijas Orientēšanās federācija (LOF).

Jauktajā sprinta stafetē, kur katrā komandā startē pa diviem kungiem un divām dāmām, uz starta izgāja 21 valsts komanda. Latviju pārstāvēja Sandra Grosberga, Irita Puķīte, Andris Jubelis un Jānis Tamužs.

Pirmajā etapā lieliski nostartēja Sandra Grosberga, kura stafeti nodeva, esot augstajā piektajā vietā, no līderes šveicietes atpaliekot par 40 sekundēm. Andris Jubelis savā etapā finišēja 11. vietā (+01:59), bet trešajā etapā distancē devās Jānis Tamužs, kurš atkāpās uz 15. vietu (+03:52). Stafeti pēdējā etapā Latvijas komandā noslēdza pieredzējusī Irita Puķīte, kura spēja pakāpties pozīciju augstāk, no pirmās vietas atpaliekot sešas minūtes un 12 sekundes. Līdz ar to Latvijas izlase sprintā izcīnīja 14. vietu, neizdodoties uzlabot 2018. gada Eiropas čempionātā iegūto rezultātu – 11. vietu.

Zelta medaļas pārliecinoši izcīnīja un 2018. gada Eiropas čempionu titulu nosargāja Šveice, sudraba medaļas Zviedrijai, kas no uzvarētājiem atpalika 55 sekundes, bet minūti un 29 sekundes pirmajai vietai zaudēja Norvēģijas komanda. Lietuvas un Igaunijas komandām attiecīgi 12. un 13. vieta.

Piektdien, 14. maijā sacensības turpināsies ar "knock-out" sprintu, kas notiks pirmo reizi Eiropas čempionātā. Sacensības sastāv no četrām kārtām. Kvalifikācijā startēs visi pieteiktie dalībnieki, sadalīti trīs starta grupās gan sieviešu, gan vīriešu konkurencē. 12 labākie no katras kvalificējas ceturtdaļfinālam (kopā 36 sportisti).

Ceturtdaļfināls norisināsies sešās grupās, katrā pa sešiem sportistiem. Trīs no katras grupas (kopā 18 sportisti) kvalificēsies pusfinālam. Pusfinālā sportisti būs sadalīti trīs grupās, un no katras tikai divi labākie sacentīsies finālā. Ceturtdaļfinālā un pusfinālā sportisti startē ar kopējo startu un sacensībām tālāk kvalificējas tie, kuri pirmie sasniedz finiša līniju. Finālā iekļuvušie seši sportisti distancē dosies ar kopējo startu.

Čempionāta programma (pēc Latvijas laika):

14. maijs 16:00 KNOCK-OUT SPRINTA KVALIFIKĀCIJA

15. maijs 14:20-18:00 KNOCK-OUT SPRINTA ¼ FINĀLS, ½ FINĀLS, FINĀLS

16. maijs 12:30 SPRINTS (bez kvalifikācijas)

Sīkāka informācija un iespēja sekot līdzi sacensībām tiešsaistē: https://orienteering.sport/event/2021-world-cup-round-1-and-european-championships/welcome/

Sacensību oficiālā mājaslapa:

https://eoc2021.ch/en/home/