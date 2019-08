Latvijas orientieristi pasaules čempionātā kvalificējas vidējās distances finālam

Pasaules čempionāts orientēšanās sportā sācies ar veiksmīgu Latvijas orientieristu sniegumu – visi latvieši, kuri izgāja uz starta vidējās distances kvalifikācijas sacensībās, izcīnījuši iespēju piektdien, 16. augustā, cīnīties par medaļām finālā, informēja Latvijas Orientēšanās federācija.

Pasaules čempionāts risinās no 12. līdz 17. augustam Sarpsborgas pilsētā Norvēģijas dienvidos, un pirmo reizi tas tiek aizvadīts jaunā formātā – vairs nenotiek sacensības sprintā, bet tikai meža distancēs - garajā, vidējā un stafetē. Formāta maiņas dēļ tiek atgriezta arī vidējās distances kvalifikācija, tāpēc visām valstīm šajā distancē bija garantētas trīs starta vietas gan vīriešiem, gan sievietēm.

Kvalifikācijā visi sportisti tika sadalīti pa trim grupām, un tikai 15 labākie no katras grupas kvalificējas finālam. Starp šiem sportistiem ir arī Latvijas orientieristi. 1. kvalifikācijas grupā vīriem 41 dalībnieka konkurencē 11. labāko rezultātu uzrādīja Latvijas izlases dalībnieks Rūdolfs Zērnis, kurš uzvarētājam, titulētajam norvēģim, astoņkārtējam pasaules čempionam, Ūlavam Lundanesam zaudēja trīs minūtes un 31 sekundi. Otrajā kvalifikācijas grupā labāko laiku uzrādīja 2015. gada pasaules čempionāta sudraba medaļnieks Lūkass Basets no Francijas, bet 12. vietu izcīnīja un finālam kvalificējās Artūrs Pauliņš, uzvarētājam zaudējot četras minūtes un 5 sekundes. Savukārt trešajā kvalifikācijas grupā 12. vietā finišēja Latvijas izlases veterāns, 2006. un 2008. gada Eiropas čempionāta sudraba medaļnieks Mārtiņš Sirmais, kurš no uzvarētāja, četrkārtējā pasaules čempiona Matiasa Kiburca no Šveices atpalika trīs minūtes un sešas sekundes.

Dāmām pirmajā kvalifikācijas grupā 14. vietu izcīnīja un finālam kvalificējās Laura Vīķe, kura savu distanci veica par 6:25 minūtēm lēnāk nekā uzvarētāja, norvēģu veterāne, 2008. gada pasaules un Eiropas čempione, Anne Margrēte Hauskena Nordberga. Otrajā kvalifikācijas grupā lielisku sniegumu demonstrēja Latvijas orientieriste Sandra Grosberga, kura finišēja desmitā, no savas distances līderes, Norvēģijas sportistes Kamillas Olausenas atpaliekot divas minūtes un 33 sekundes. Savukārt no trešās grupas finālam kvalificējās Līga Valdmane. Viņa finišēja 12. vietā, četras minūtes 44 sekundes zaudējot uzvarētajai dānietei Sesīlijai Fribergai Klīsnerei, kuras kontā ir 2016. pasaules čempionāta zelta medaļa jauktajā sprinta stafetē.

Pasaules čempionāta fināls vidējā distancē notiks piektdien, bet jau trešdien tiks noskaidroti pasaules labākie orientieristi garajā distancē. Tajā dalībnieku skaitu no katras valsts nosaka pēc divīzijām, kurās valstis ierindojas pēc iepriekšējo divu gadu pasaules čempionātu rezultātiem, un garākajā distancē Latviju pārstāvēs divi vīrieši - Artūrs Pauliņš un Rūdolfs Zērnis - un trīs sievietes – Signe Sirmā, Sandra Grosberga un Līga Valdmane.

Pasaules čempionātā Norvēģijā pieteikušies 298 sportisti no 49 valstīm. Sacensības notiek skarbā un fiziski smagā apvidū, kur dalībniekiem jāorientējas caur dažāda izmēra un skrienamības purviem, klintīm, stāvām nogāzēm ar augstiem mellenājiem un viršiem.