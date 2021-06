Latvijas pāris iekļūst pusfinālā Eiropas kausā standartdejās

Polijas pilsētā Elblongā notikušajā Eiropas kausā ļoti labi nostartējuši Latvijas dejotāji Romāns Dobrecovs un Violeta Ļevčenko, kuri 21 pāra konkurencē iekļuva pusfinālā un izcīnīja 10.vietu, informē Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Eiropas kauss tāpat kā Eiropas čempionāts notiek reizi gadā, taču tur startē nevis divi, bet gan viens pāris no valsts. Polijā sacentās divdesmit vienas valsts pāri. Latviju pārstāvēja pagājušajā gada Latvijas vicečempioni un kopā nepilnus divus gadus dejojošie Romāns Dobrecovs un Violeta Levčenko, kuriem šīs bija pirmās kopīgās šāda līmeņa sacensības. Ar iepriekšējiem partneriem viņi mūsu valsti augstāka līmeņa sacensībās bija pārstāvējuši vairākkārt.

Dēļ ieviestajiem ierobežojumiem vairāk nekā pusgadu nebija notikuši ne čempionāti, ne kausi, tāpēc Elblongā Eiropas kausā bija viens no spēcīgākajiem pēdējo gadu sastāviem. Tāpēc Dobrecova un Ļevčenko iekļūšana pusfinālā un desmitās vietas izcīnīšana ir uzskatāma par ļoti labu panākumu.

Uzvaru izcīnīja pasaules un Eiropas čempioni Evaldas Sodeika un Ieva Zukauskaite no Lietuvas, kuriem nedaudz tuvāk nekā citas reizes bija pasaules vicečempioni Frančesko Galupo un Debora Pačīnī no Itālijas. Godalgoto trijnieku noslēdza pasaules un Eiropas čempionātu finālisti no Igaunijas Madiss Abels un Aleksandra Galkina. Fināla sešiniekā iekļuva arī Vācijas, Krievijas un Rumānijas dejotāji.