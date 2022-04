Latvijas pāris vēlreiz sasniedz pusfinālu Pasaules kausā Latīņamerikas dejās

Ungārijā notikušajā Pasaules kausā Latīņamerikas (LA) dejās pusfinālu sasnieguši un dalīto desmito vietu 25 pāru konkurencē ieguvuši Latvijas vadošais pāris Vincents Torremade un Megija Morīte. Ļoti spraigā cīņā par uzvarētājiem kļuva pasaules čempionāta 11.vietas ieguvēji no Čehijas Georgs Sutu un Terēze Kučerova, informē Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Pasaules kauss tiek rīkots papildus pasaules čempionātam un dalībnieku sastāva ziņā atšķiras no sezonas galvenajām sacensībām. Latviju pārstāvēja pirms divām nedēļām Valmierā valsts čempionātā uzvaru svinējušie Vincents Torremade un Megija Morīte, kuri 2021.gadā Pasaules kausā ierindojās tieši aiz fināla 7.vietā.

Arī šogad Latvijas pārim izdevās sasniegt pusfināla divpadsmitnieku Pasaules kausā. Par noslēdzošo sesto vietu finālā izvērtās ļoti līdzīga cīņa, kurā iesaistījās Azerbaidžānas, Rumānijas, Izraēlas un Slovēnijas pāri. Savukārt Vincents un Megija ar Spānijas pāri ieguva vienādu punktu skaitu un dalīja 10.-11.vietu, pēdējā vietā pusfinālā atstājot slovākus. Pirms četriem mēnešiem pasaules čempionātā Torremade/Morīte ieņēma 25.vietu.

Finālā ļoti aizraujoša cīņa par uzvaru izvērtās starp diviem pasaules čempionāta pusfināla pāriem, no kuriem četrās dejās pirmo vietu ieguva un par kausa ieguvējiem kļuva čehi Sutu un Kučerova. Sambā uzvarējušie kanādieši Vinsons Tams un Anastasija Novikova sacensības noslēdza ar otro vietu. Arī par trešo vietu notika spraigs duelis, kurā virsroku ņēma un noslēdzošo godalgoto vietu nopelnīja Vācijas trešais pāris Dumitresko Ravzans/Džakija Joos. Līdz ar to labākajam Baltijas valstu pārim Konstantīnam Gorodilovam/Poļinai Figurenko no Igaunijas nācās samierināties ar 4.vietu. Veiksme uzsmaidīja mājiniekiem Miham Zerjavam un Laurai Karcagi, kuri ieguva 5.vietu.